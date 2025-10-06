El 50% de los aspirantes suspende el examen teórico de conducir en Aragón: ¿Qué está pasando?

El proceso de sacarse el carnet de conducir en España sufre desde hace tiempo el problema de las listas de espera, básicamente en la parte práctica, por falta de examinadores. Pero para llegar ahí, antes hay que aprobar la teórica, cosa que cada vez parece que cuesta más. Y es que el examen teórico se suspende más que nunca: según los últimos datos de la DGT, el 50% de aspirantes no aprueba. Es la cifra más alta desde 2019, cuando el porcentaje de suspensos era del 42,3%, ocho puntos porcentuales menos que ahora. Entonces aprobaba el 57,7%.

El porcentaje en la comunidad aragonesa sigue la estela del panorama nacional. Desde el paso del coronavirus, el número de aprobados ha caído año a año, pasando de un 55,72% de los alumnos aptos (2021) a un 51,16% en lo que va de 2025, según datos de la Delegación del Gobierno en Aragón. Otra lectura es que 10.693 alumnos aragoneses han suspendido en estos 10 meses de año.

El mayor número de no aptos en este periodo se lo lleva naturalmente Zaragoza (casi 36.000) con sus más de 700.000 habitantes, pero preocupa la situación en la provincia de Huesca, donde, desde hace cinco años, hay más suspensos que aprobados. Por su parte, Teruel lleva desde el año 2023 con más de la mitad de sus alumnos cateando este examen teórico, algo que no ha sucedido en la provincia zaragozana.

Desde 2019, las cifras de aprobados no han hecho más que bajar. Tras un leve repunte en 2020 (58,7%), llegó el descenso continuo: 57% en 2021; 56% en 2022 y 52,74% en 2023. En 2024, la cifra bajó al 50,75% de aprobados.

Dos razones

¿A qué se debe este incremento de los suspensos que se da de forma generalizada en toda España? Según las autoescuelas, el descenso de aprobados en la parte teórica se debe a que «la gente cada vez pisa menos la autoescuela». Un segundo factor importante tiene que ver con los problemas de comprensión lectora: las dificultades que detectan las escuelas e institutos se reflejan también en las autoescuelas y en el examen para sacarse el carnet de conducir.

«Cada vez hay más gente que decide presentarse al examen teórico por su cuenta», explica Sergio Olivera, portavoz de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). Una decisión que, a priori, debería servir a los aspirantes para ahorrarse el dinero que cuestan las clases teóricas. Pero las cifras dicen lo contrario: acaba saliendo más caro.

«La parte teórica es la más barata. No puedo decir cuánto cuesta porque eso depende de la autoescuela y de la región. Pero que es la más barata, seguro», explica Olivera. Este diario ha podido hablar con varias autoescuelas que cifran el precio de la teórica en «entre 150 y 250 euros como máximo».

En ese importe «se incluyen los casi 100 euros que cuestan las tasas de tráfico», (94,05 euros en concreto) que también tienen que pagar las personas que van por libre y que dan derecho a dos intentos de examen. Por lo que se trata de un ahorro que podría calificarse de mínimo y que en muchos casos acaba pasando factura.

«El notable aumento en el número de personas que eligen presentarse al examen de forma independiente, sin pasar por una autoescuela, ha provocado que, en algunas provincias, el porcentaje de aprobados entre quienes se examinan por libre haya descendido en torno a 20 puntos porcentuales en comparación con aquellos que sí han recibido instrucción formal en una escuela de conducción», aseguran desde la patronal CNAE.

Pero entre los aspirantes que suspenden la teórica también hay un elevado porcentaje de alumnos que sí se han matriculado en una autoescuela. «Se debe a que cada vez hay más gente que se apunta, viene y coge los libros... pero no aparecen más por clase», resume Olivera. Como el que se apunta al gimnasio porque sabe que debe ponerse en forma, paga la cuota pero no va. «No vas a subir igual de preparado sin un profesor que te explique en clase la teoría y valore cuándo estás listo para subir a examen».

El bulo

La DGT es consciente del problema. No lo atribuye a la dificultad del examen, porque este es el mismo desde hace años, por más que se incorporen nuevas señales. Pero el examen no va a cambiar para hacerlo más comprensible, a pesar de que en redes y medios digitales ha corrido el bulo de que sí habría cambios en la prueba teórica.

Desde la DGT han advertido de que «muchos medios han publicado que en octubre va a cambiar el modelo de examen teórico. Eso no es cierto. Ni que se vaya a cambiar el modelo de examen, ni que vaya a haber ningún cambio el 1 de octubre».

Sí va a haber una novedad próximamente, explican desde la DGT: la inclusión de vídeos de percepción de riesgo durante el examen teórico. «Pero no para que las preguntas sean más comprensibles, sino para que los futuros conductores perciban mejor los riesgos», aclaran. No hay un calendario establecido para que entre en vigor esta medida. «Será debidamente presentada y comunicada cuando esté listo», añaden.

La DGT sí tiene la opción de manuales y exámenes de lectura fácil adaptados a personas con problemas de comprensión lectora diagnosticados, como quienes tienen dislexia. Pero, insisten, son exámenes y manuales para personas con dificultades específicas. Para el común de los candidatos, la teórica va a seguir siendo la misma, sin bajar el nivel.