Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: "Queremos columpiarnos como los concejales"

'Queremos columpiarnos como los concejales'. Esto es lo que dice uno de los carteles que, a lo largo de la semana pasada, han inundado los alrededores de la calle pintor Manuel Viola, en el zaragozano barrio de La Jota. En todo este entorno hay varios parques infantiles, calles, aceras terminadas aparentemente hace unos meses pero que siguen valladas y sin poder usarse por parte de los vecinos, que pasan cada día por delante de las nuevas infraestructuras contemplando cómo se deterioran cuándo todavía no se han inaugurado. ¿A qué se debe esta situación?

El motivo del retraso en la apertura de estos nuevos espacios es que el ayuntamiento no ha sido el promotor de la obra, porque sino difícilmente algún político podría resistirse a inaugurarlas. Los trabajos los ha ejecutado la junta de compensación del sector F-52-1, donde los propietarios del suelo han promovido la construcción de varios edificios de vivienda, por lo que han tenido además que acometer la urbanización de todo el entorno. En ese proceso de urbanización se han habilitado y construido nuevas calles que dan acceso a los bloques de pisos, calles que incluso ya tienen nombre (Pilar Gracia Pina y Aires de Albada) pero por las que todavía no se puede circular libremente. El motivo es que las obras todavía no han sido recepcionadas por el ayuntamiento, según les han explicado a los vecinos, «por unas incidencias» que deben ser subsanadas antes de entregar las calles al consistorio.

Un cartel denuncia la imposibilidad de usar estos espacios ya terminados. |

Y en todo este proceso quienes han acabado con la paciencia agotada son los vecinos, que ven como se deterioran instalaciones que todavía no han podido utilizar. Ejemplo de ello es una de las nuevas zonas de juegos infantiles que se han construido. Está terminada desde hace meses pero está vallada y cerrada. Dentro ha crecido ya la maleza y se acumulan hojas y basura ya que nadie se hace cargo de su mantenimiento al no estar considerado todavía un espacio público.

«Estamos hartos. Llevamos dos años conviviendo con los trabajos y queremos que terminen», cuentan desde la asociación de vecinos de La Jota, que este lunes ha convocado una concentración a las 18.30 horas en la entrada de la calle Manuel Viola para pedir que se acaben las obras en condiciones y con seguridad para el barrio y sus vecinos.

Las vallas impiden el paso a las nuevas zonas urbanizadas en el barrio. | FOTOS: JAIME GALINDO

Desde la asociación explican que, ante la situación que se ha dado en el barrio, hay vecinos que ya han retirado vallas y están utilizando algunos tramos de vía que todavía no están terminados, con los riesgos que ello podría conllevar.

Además, explican, con la urbanización de las nuevas manzanas de viviendas que lindan con la Ronda Hispanidad se ha generado un desnivel que hace que cada vez que llueve el agua se dirija, directamente, hacia la puerta del garaje del número 11 de Manuel Viola. Y con las tormentas que está habiendo últimamente, las afecciones han sido constantes. Asimismo, con la elevación del terreno el denominado parque de Valmaseda se ha quedado sin acceso para los bomberos y servicios de emergencias, por lo que en caso de incendio en los edificios de los números impares de Manuel Viola y Pablo Bruna, los camiones no podrían acceder. «Si la junta de compensación no acaba las obras, que el ayuntamiento le obligue o las termine él», piden.