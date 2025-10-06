Decenas de vecinos de La Jota piden poder utilizar las nuevas calles ya ejecutadas en su barrio: "Estamos hartos"
Las obras están acabadas desde hace semanas pero el ayuntamiento todavía no las ha recepcionado
Decenas de vecinos del zaragozano barrio de La Jota se han concentrado este lunes por la tarde para mostrar su hartazgo ante la situación que se está viviendo en el entorno de la calle Manuel Viola. Allí, la junta de compensación de sector F-52-1 ha ejecutado unas obras de urbanización que el ayuntamiento todavía no ha recepcionado, al parecer, por "incidencias" en su realización.
Así, hace ya meses que las obras en sus calles parecen, por lo menos, acabadas. Hay parques infantiles construidos y viario con nombre y apellido. Pero todo está vallado y no puede utilizarse, lo que se está provocando que las nuevas infraestructuras se deterioren cuando todavía no han sido inauguradas.
«Estamos hartos. Llevamos dos años conviviendo con los trabajos y queremos que terminen», cuentan desde la asociación de vecinos de La Jota. Además, explican, con la urbanización de las nuevas manzanas de viviendas que lindan con la Ronda Hispanidad se ha generado un desnivel que hace que cada vez que llueve el agua se dirija, directamente, hacia la puerta del garaje del número 11 de Manuel Viola. Y con las tormentas que está habiendo últimamente, las afecciones han sido constantes. Asimismo, con la elevación del terreno el denominado parque de Valmaseda se ha quedado sin acceso para los bomberos y servicios de emergencias, por lo que en caso de incendio en los edificios de los números impares de Manuel Viola y Pablo Bruna, los camiones no podrían acceder. «Si la junta de compensación no acaba las obras, que el ayuntamiento le obligue o las termine él», piden.
