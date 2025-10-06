El Instituto Universitario de Investigación de Astropartículas ya es una realidad

El Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías (CAPA) de la Universidad de Zaragoza, creado en 2019, ha pasado a ser un Instituto Universitario de Investigación, un paraguas que le permitirá acceder a convocatorias más competitivas, más recursos y mayor proyección internacional.

El Paraninfo ha acogido el acto de inauguración con la presencia de la rectora, Rosa Bolea, el vicerrector de Planificación y Desarrollo Estratégico, José Ramón Beltrán, la directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón, Pilar Gayá, el actual director del CAPA, Igor García Irastorza, y su antecesor, Manuel Asorey.

El CAPA se constituyó como instituto universitario el pasado junio mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, consolidando así una trayectoria de más de tres décadas de excelencia en el ámbito de la física de astropartículas y de altas energías.

La creación del instituto supone un reconocimiento institucional a la relevancia y proyección internacional que este campo de investigación tiene en Aragón, así como a la visibilidad e impacto de sus investigadores en proyectos punteros, según han informado fuentes de la Universidad de Zaragoza.

Con sede en la Facultad de Ciencias, el nuevo instituto reforzará la investigación en ámbitos en los que el CAPA ya desempeña un papel de referencia internacional, como la detección directa de materia oscura —tanto axiones como WIMPs—, el desarrollo de detectores de ultra bajo fondo radioactivo, el estudio de física más allá del Modelo Estándar y de la Relatividad General y Especial, así como la exploración de señales astrofísicas y cosmológicas de la materia oscura y las aplicaciones de la teoría de campos en información cuántica y materiales topológicos.

Con 91 investigadores integrantes (76 de la Universidad de Zaragoza y 15 miembros externos), la creación de este nuevo Instituto Universitario de Investigación constituye un hito para la Universidad de Zaragoza y para el sistema aragonés de I+D+i, y supondrá el acceso a convocatorias más competitivas, más recursos y mayor proyección a nivel nacional y, en gran medida, también a nivel internacional, según ha destacado la rectora.

Además, a partir de ahora el nuevo instituto abre la puerta a nuevas sinergias con dos instalaciones científico-técnicas singulares (ICTS) presentes en Aragón, como son el Laboratorio Subterráneo de Canfranc y el Observatorio de Javalambre.

La financiación que gestiona actualmente el CAPA, toda ella captada por sus investigadores en convocatorias competitivas está en torno a 1,4 millones anuales, de los que en torno a la mitad proviene de convocatorias europeas.