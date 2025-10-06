La lamentable provocación de Vox y del exvicepresidente de Aragón frente a la Casa Palestina

Vox, encabezado por su portavoz y hasta hace no mucho vicepresidente autonómico Alejandro Nolasco, han protagonizado este lunes la enésima provocación de la que hacer bandera. Esta vez, frente a la Casa Palestina de Aragón, desde donde han pedido a Azcón que nombre al presidente de la entidad, Ibrahim Abiat, persona 'non grata', al que acusan de "terrorista".

Entre sus argumentos destaca que, según Nolasco, Abiat no condena los atentados de Hamás del pasado 7 de octubre. Primera afirmación, primera mentira. En una entrevista con este diario hace tan solo un mes, el presidente de la Casa Palestina de Aragón aseguró que el papel de Hamás "siempre ha sido destructivo" y que hace dos años "cayó en las tentaciones de Netanyahu y de su gobierno de extrema derecha". Asimismo, llamó a distinguir entre esto y "la resistencia legítima del pueblo palestino, que es algo que nos garantiza la legalidad internacional".

La segunda afirmación de Nolasco se basa en la acusación de que Abiat formaba parte del "brazo armado de Fatah". Conviene mencionar aquí que Fatah es un grupo político secular -es decir, no religioso, por lo que nada tiene que ver con Hamás ni con el islamismo- liderado en 2002, año en el que Abiat fue deportado, por Yasir Arafat, Premio Nobel de la Paz. Una distinción que el palestino compartió en 1994 con Isaac Rabin, entonces primer ministro israelí, gracias a los Acuerdos de Oslo que ahondaban en la solución de los dos Estados que ahora Neyanyahu rechaza. Rabin fue asesinado tan solo un año después por un extremista israelí tras un acto por la paz.

Este nuevo episodio se suma a otros similares en las últimas semanas. La pasada, en las Cortes, se guardó un respetuoso minuto de silencio por todas las víctimas civiles del genocidio en Gaza y Cisjordania y por las víctimas civiles de Hamás. Todos los partidos honraron así la memoria de los inocentes asesinados. Todos, menos Vox, que abandonó el pleno (ni siquiera guardó respeto por las víctimas israelíes). Tampoco estuvo la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, que obvió su papel institucional y se ausentó para no leer el discurso.

Y, nuevamente, Vox volvió a dar la nota en el pleno municipal del pasado sábado, cuando se reconoció a la Casa Palestina de Aragón como Hija Predilecta de Zaragoza. La formación ultra decidió no entrar hasta que concluyó el discurso de Reema Souqi. Una foto que, por cierto, también evitó Natalia Chueca, que no entregó el diploma como hace habitualmente y como de hecho estaba previsto.