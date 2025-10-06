Los profesores de autoescuela, ante la gran cantidad de suspensos del teórico: "Es imprescindible que vayan a clase para que entiendan la norma"

Más de 10.000 matriculados en las autoescuelas de Aragón han suspendido el examen teórico en lo que va de 2025, cifras que no dejan de llamar la atención entre los profesionales del sector. Unas 250 personas a la semana se examinan solo en Zaragoza capital y poco más de la mitad logran obtener el apto. Huesca y Teruel, por su parte, tienen menos alumnos, pero más ratio de suspensos desde que se acabó la pandemia. ¿Qué está pasando?

Esto puede deberse al subidón de estudiantes que quieren ahorrarse la matriculación en centros de educación vial o también a quien intenta solo memorizando las respuestas de los tests, pero no les es suficiente para aprobar a la primera. Además, los aspirantes tienen cada vez más incertidumbre de cuándo van a poder examinarse, ya que la espera se va alargando con el paso de los meses.

Es el caso de Naiara, una alumna aragonesa de 18 años que lleva estudiando unos tres meses y tiene fecha para hacer el examen teórico a finales de mes. Desde que lo pidió habrá esperado más de 30 días. "Decidí hacer un curso intensivo para ahorrarme tiempo y dinero", comenta la joven, cuyo método principal de estudio es la memorización. Situación contraria de una amiga suya, Carlota, que para precisamente no tener tanto gasto está viéndose unos "intensivos" por YouTube a la vez que se lee la teoría en un manual prestado. Esta sí que "intenta retener más la información", por lo que se lo va a tomar "con más calma", además de que hace poco que ha empezado a estudiar y se ve "todavía muy verde" para pedir fecha.

Lucía, por su parte, lleva apenas dos semanas estudiando por su cuenta y ya es consciente de que cuando quiera obtener el 'apto' tendrá que esperar en torno a dos meses. "Calculo que hasta mitad de diciembre o incluso enero no me compensará hacer las prácticas", predice la zaragozana. Y no le falta razón. Marcos Vital, profesor de Autoescuelas El Volante, explica que está viviendo una situación a la que jamás se había enfrentado. "La siguiente fecha de examen que nos han dado se va ya hasta finales de noviembre, cuando lo usual era esperar unos 20 días", comenta sorprendido el profesor.

"En España tenemos falta de conciencia"

Sergio Olivera, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza (Apaz) y también profesor, no está a favor de aquellos que deciden sacarse la teórica desde casa, de hecho, cree firmemente que es "imprescindible acudir a clase para entender la norma". "Es importante para sensibilizar a la población. Por mucho que se digan algunas obviedades en las clases, sirven para sellarlas", y pone el ejemplo del cinturón de seguridad, que pese a que es "lo básico", una cuarta parte de las víctimas en carretera en España no lo llevaban puesto, subraya el presidente de la Apaz y profesor en activo.

Sacarte el teórico de manera autónoma supone un ahorro "ficticio". Se puede suspender dos o tres veces y tener que volver a pagar las tasas. Sergio Olivera — Presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza (Apaz)

Por su parte, el responsable y también profesor de Autoescuelas El Volante, Silver Lafuente, casa con la opinión de Olivera. Desde sus oficinas de la capital aragonesa han notado esta variante de "sacarse el carnet desde casa" sobre todo después de la pandemia. "En este país hay una falta de conciencia muy grande respecto a algunos vecinos de Europa", apunta el también profesor de teórica y práctica, recalcando que en otros países dan nociones básicas de conducción a muy temprana edad. "El entendimiento de las señales o el respeto a los semáforos, seguridad vial básica vaya. Esto se nota mucho cuando ves a gente montando en bici o, recientemente, en patinetes eléctricos, y algunos hacen lo que quieren", remarca.

Lafuente es consciente de la existencia de plataformas online comoTodotest, que dan acceso sin necesidad de clave de usuario a cualquiera para hacer tests tipo examen, pero según el propio profesor, "no es lo mismo". Alega que "hay cosas que por mucho que te aprendas o memorices, no la aplicas igual como si fueras a clase", destaca aquí esa labor de concienciación que tienen estos centros de educación vial.

Un grupo de alumnos de un curso intensivo de la Autoescuela El Volante no comparten estos métodos, pero lo entienden. Paola comenta que si no tienes tiempo es comprensible, pero para ella es mucho más sencillo venir y que un profesional te lo explique. Daniel piensa que estudiando el teórico desde casa no hay motivación, ya que como persona "el apuntarse y tener que venir a clase se vuelve más una obligación, ese tener que estudiar", algo con lo que su compañero Lorenzo está de acuerdo: "Viniendo aquí se te queda más que leyéndote un tocho de libro en tu casa".