Zaragoza anuncia una campaña de registro de vehículos para la Zona de Bajas Emisiones

La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza continúa dando pasos de cara a su implantación definitiva, en la que entrarán las sanciones económicas a los vehículos que circulen por ella, si bien es cierto que las excepciones son muchas. En cualquier caso, desde el pasado 11 de septiembre ya es necesario registrarse para poder circular y, coincidiendo con el final de las Fiestas del Pilar, el ayuntamiento va a poner en marcha una campaña informativa sobre la inscripción en el Registrode aquellos vehículos que no tengan etiqueta medioambiental de la DGT.

Conviene recordar que, a diferencia de otras ciudades, donde solo permiten acceder a coches con etiquetas Eco o 0 Emisiones, en Zaragoza podrán entrar al Casco Histórico todos los vehículos que cuenten con distintivo ambiental de la DGT, sea cual sea. Además, los fines de semana, cuando el tráfico aumenta en el centro de la ciudad, la ZBE no funcionará. Y aquellos coches que no cumplan ninguno de los requisitos contemplados podrán pedir acceder al área de tráfico restringido hasta ocho veces cada mes previa solicitud. Y si no se ha hecho, los coches que entren "por error" dispondrán de 15 minutos de cortesía para salir de la ZBE sin ser multados.

Una vez se haya complementado el registro de vehículos, la siguiente fase de implantación llegará en diciembre, cuando la Policía Local podrá multar a los vehículos que accedan a la ZBE sin permiso o sin contar con etiqueta ambiental. Más adelante se instalará un sistema de cámaras inteligente que permitirá detectar a los infractores al instante sin la necesidad de que haya agentes vigilando.

La última fase de esta Zona de Bajas Emisiones de escaso impacto no llegará hasta 2030, cuando el perímetro ahora establecido en el Casco Histórico se amplíe e incluya también el paseo Independencia y todo el segundo cinturón de la ciudad. Entonces, el cerco estará delimitado por el paseo Echegaray, la calle Asalto, el paseo La Mina, Constitución, la plaza Paraíso, el paseo Pamplona, el paseo María Agustín y la plaza Europa.

Calidad del aire

El anuncio de la campaña ha coincidido, este lunes, con la rueda de prensa de la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, en la que ha reivindicado que "Zaragoza es una de las ciudades de España con mejores niveles de calidad del aire, aunque se prepara para seguir siendo una referencia en esta materia". Lo hará, según ha explicado, con la futura transposición de la Directiva Europea 2024/2881 a través de un Real Decreto todavía en preparación y que será una realidad a finales del año próximo. Esta normativa, además de establecer nuevos límites en cuanto a presencia de diferentes tipos de partículas, exige la implantación de equipos renovados para que las mediciones cumplan determinados estándares comunes y que los datos entre ciudades sean realmente comparables.

Gaudes ha incidido en que el Ayuntamiento está realizando inversiones que rondarán los 3 millones de euros para adaptarse a estos nuevos estándares y que Zaragoza “siga siendo una referencia en materia de calidad ambiental”. Estas mejoras, muchas de ellas ya en marcha, se enmarcan tambiénen el proyecto de que Zaragoza sea una de las primeras 100 ciudades climáticamente neutras en el año 2030.

Así, se está trabajando en la renovación de la Red de Calidad del Aire, con la adquisición de nuevos equipos, con una partida presupuestaria de 624.310,00 euros. Entre ellos figuran analizadores de óxidos de nitrógeno (NOx), de ozono(O3), de partículas PM10 y PM2.5y otros de benceno, amoniaco y sulfuro de hidrógeno (H2S). También se van a adquirir cuatro cabinas intemperie de estaciones, dos controladores de las condiciones ambientales de las unidades de análisis y tres estaciones meteorológicas. Los analizadores de óxidos de nitrógeno, ozono y sulfurode hidrógeno son importantes para evaluar la calidad del aire que respiramos.

Además, se ha adquirido ya una unidad móvil de análisis, por un importede 112.530 euros, que permitirá cubrir un espaciode vigilancia y control que no está cubierto por estaciones fijas de medida, en puntos donde estas últimas no pueden llegar a instalarse de forma permanente, o en momentospuntuales que se considere adecuadasu utilización. Ademásse podrá lleva a cabo la realización de campañas de medición programadas, o bien utilizarla en episodios de alta contaminación en diferentes puntosde la ciudad. Este elemento será especialmente útil en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que exige analizar y conocer la evolución de diferentes contaminantes atmosféricos con datos fiables y precisos.

Mantenimiento y explotación

Asimismo, ya se ha adjudicado nuevo contrato de mantenimiento y explotación de la Red de Calidad del Aire, por un importe de 405.108,00 euros anuales por un período de 4 años con posibilidad de un año de prórroga. Dicho contrato hará posible no sólo mantener la red, sino realizar otras tareas complementarias que mejorarán la obtención de datos y el control real de las mediciones.

Entre ellas, cabe destacar campañas de mediciones de benceno; la implantación de nuevo software de gestión de datos de la calidad del aire; mejoras en el equipamiento auxiliar de la Red de Calidad del aire como la instalación deshumidificadores, nuevos ordenadores, equipos de control remoto, etcétera.

Estas iniciativas en marcha tienen, como objetivo final, para la mejora de la calidad del aire bajo los preceptos que establece la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 en las 8 estaciones de análisis de la Red y la unidad móvil, que abarca desde la captación de muestra hasta la evaluación y gestión de los datos. Esta acreditación es necesaria para garantizar la seguridad del dato, y que los datos que se registren sean fiables e incuestionables. Para ello, además, se tiene previsto sacar a licitación un contrato de servicios para coordinar las actuaciones necesarias y lograr la mencionada acreditación, con un presupuesto de licitación de 450.000 euros distribuidos a lo largo de 4 años.

Nueva herramienta de gestión

La herramienta fundamental en la que Zaragoza destaca sobre el resto de ciudades españolas es el nuevo Sistema de Predicción de la Contaminación Atmosférica, PRECOZ 2.0, actualmente en pruebas, que permite predecir episodios de contaminación con 48 horas de antelación, ofreciendo información calle a calle de los siguientes contaminantes: óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, material particulado PM10 y PM2,5 y ozono. Se trata de un Proyecto I+D para la optimización de la gestiónde la calidad de aire desarrollado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT.

Este sistema incluye una serie de modelos atmosféricos (meteorología y calidad del aire) que cubren distintos dominios espaciales con una resolución espacial de hasta 5x5 metros cuadrados, por lo que la predicción de la contaminación se podrá hacer, prácticamente, calle por calle. Incluye simulaciones de cómo afectan sus edificios a la dispersión de los contaminantes.