Casi 100.000 horas extra en un año: el Ayuntamiento de Zaragoza pagó 1,8 millones en 2024 para devolver horas a sus funcionarios

Casi 100.000 horas extra tuvieron que realizar los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza el año pasado para poder cumplir y atender con todas sus obligaciones. En concreto, fueron 98.044,22 horas extraordinarias en 2024, lo que supone una reducción conforme al año anterior, pero una cifra que sigue siendo muy superior a la que se registraba hace ahora diez años. Lo que sí ha subido es la cuantía que ha tenido que desembolsar el consistorio para devolver todo ese trabajo de más realizado por sus trabajadores.

Así, esas 98.044 horas extra que se contabilizaron en 2024 son 7.495 menos que en 2023, pero siguen siendo casi el doble de las que se registraron en 2015, cuando se contabilizaron 51.179 horas extraordinarias. Este aumento tan significativo ha hecho que, ya en los últimos años, el interventor del ayuntamiento haya dado ya más de un tirón de orejas a los responsables del Gobierno municipal.

En noviembre de 2023, el Gobierno aprobó un decreto que buscaba aumentar el precio al que se paga la hora extra a un funcionario hasta lo equivalente a una hora y media de trabajo ordinario, la misma proporción que se ofrece a los trabajadores municipales en caso de que decidan compensar las horas extra con tiempo de descanso en vez de con dinero. El equipo de Natalia Chueca se marcó un horizonte temporal de cinco años para aumentar esas retribuciones aunque puso una condición: que en este tiempo se reduzcan "sustancialmente" el número de horas extra que se realizan cada año, algo que, obviamente, no está en manos de los propios funcionarios.

La evolución a lo largo de los años

Según consta en varios informes realizados en los últimos años por la Intervención General del ayuntamiento, que es el organismo que se encarga de fiscalizar la actividad del ayuntamiento, en 2015 se contabilizaron 51.179 horas extra; en 2016 fueron 59.098; en 2017, 65.051; en 2018, 64.150; en 2019, 99.902; y en 2023, 105.539 horas extra.

Estos números han provocado que, en otro expediente firmado el 16 de junio de este pasado verano, el interventor ponga en cuestión que se esté llevando a cabo esa "reducción sustancial de los servicios extraordinarios". "Dicho extremo no ha quedado acreditado", decía el interventor en este documento al que ha tenido acceso este diario, una valoración que es respondida por el servicio de Gestión de Recursos Humanos, que le replican diciendo que en un año se ha conseguido rebajar esa cifra en más de 7.000 horas.

Ante este argumento, el interventor vuelve a responder en otro informe en el que deja en manos del Gobierno municipal si está cumpliendo con esa "reducción sustancial" que ellos mismos se pusieron como meta para poder aumentar el precio de lo que vale una hora extra.

Pero más allá de los líos entre los diferentes servicios, el expediente al que ha tenido acceso este diario también da cuenta de lo que desembolsó el consistorio el año pasado para compensar todos los servicios extraordinarios de sus funcionarios. En total fueron 1.853.296 euros por 69.053 horas, ya que el resto hasta llegar a esas 98.044 se devolvieron en tiempo de descanso. Son los propios trabajadores municipales los que pueden decidir si compensan las horas extra con dinero o con tiempo libre.

De un año para otro ha aumentado el número de horas que se compensan con dinero, pasando de las 66.594 en 2023 a las 69.053 en 2024, lo que ha hecho que la partida para pagar estos servicios extraordinarios haya aumentado de los 1,74 millones hasta esos 1,85 millones.

¿Quién hace más horas extra?

Por servicios, los agentes de la Policía Local son, con mucha diferencia, el grupo de funcionarios que más servicios extraordinarios acumula año tras año. En 2024 se pagaron 34.162 horas extra en el cuerpo (lo que supuso un desembolso de más de un millón de euros) y se realizaron otras 8.026 horas que se compensaron con tiempo de descanso. En 2023 fueron 24.882 horas extra las que se pagaron en el cuerpo, 10.000 menos, aunque en tiempo se devolvieron casi 4.000 más (11.979).

Sea como fuere, y a pesar de que el Gobierno municipal recuerda una y otra vez que está aumentando la plantilla de la Policía Local, las horas extras realizadas por los agentes aumentaron entre 2023 y 2024, algo que no ha ocurrido, por ejemplo, en otros servicios como los bomberos que sí han conseguido reducir el número de servicios extraordinarios.

El Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil acumuló en 2024 más de 5.400 horas extras compensadas con dinero y otras 2.103 compensadas con tiempo.

Otras áreas municipales cuyos trabajadores también acumulan muchas horas extra, lo que puede dar cuenta de dónde se centran las necesidades de personal en el ayuntamiento, son el servicio de Centros Cívicos, Talleres y Brigadas y los servicios de Explotación de Agua Potable y Tratamiento de Aguas.