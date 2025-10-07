Abre Mango Home en Zaragoza: "Buscamos crear una tienda que te haga sentir como en casa"

Con los escaparates ya listos, los artículos en los lineales y la iluminación a punto, Mango Home cuenta las horas para abrir sus puertas en Zaragoza su segunda tienda en todo el mundo, solo por detrás de Barcelona, donde subió la persiana el pasado mes de abril. El lugar elegido es un local comercial de 280 metros cuadrados situado en los bajos del Palacio de la Luz, antigua sede de Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ), en la calle san Miguel esquina con Isaac Peral. Su filosofía, en palabras de Nuria Font, directora de Mango Home, es clara: "Buscamos crear una tienda que te haga sentir como en tu propia casa". Cada detalle está milimétricamente cuidado, empezando por el olor.

Tras Zaragoza, la hoja de ruta de la multinacional catalana pasa por abrir una segunda tienda en Barcelona este mes, en Madrid en noviembre y en Bilbao a principios de 2026, un año que se prevé de expasión "agresiva" para la marca. La primera muestra la da un catálogo que pasará de 1.600 referencia en 2024 a más de 6.000 en 2025. En la capital aragonesa contarán con una plantilla fija de 12 personas, a la que se sumarán más trabajadores en los momentos calientes del año.

La tienda emula las diferentes estancias de una casa, buscando vestir cada una de ellas con un estilo donde prima el color y la variedad de calidades. "Intentamos que todo sea muy asequible para la calidad y el detalle que se ofrece; buscamos que todo sea muy especial", explica Font un día antes de comenzar a recibir a clientes y curiosos. Entre las calidades, abundan las opciones para todos los bolsillos tanto en calidades, desde algodón lavado a satén, percal 600, lino o cachemir; como en tipo de elaboraciones.

Una tienda que busca "inspirar"

Entre los valores que remarca Font está su apuesta por la "artesanía" de los productos, colaborando con proveedores locales y remarcando la cercanía de la materia prima. "El 60% de nuestros productos está hecho en Europa", afirma. "La tienda la hemos trabajado para que la gente se inspire en cada estancia", dice, para sentenciar: "Esto no va de personas, sino de momentos, y aquí puedes encontrar cualquier producto para el cualquier momento".

Otra de las señas de Mango Home es que todo su catálogo pasará por su céntrica tienda. "El 75-80% de los productos estarán aquí", adelanta Font, lo que no quiere decir, aclara, que el porcentaje restante no se vaya a encontrar en el establecimiento físico, sino que habrá producto que irá rotando.

Así hasta llegar a otro de las insignias de la tienda: su fragancia. Es este uno de los detalles que más trabajo ha llevado a la marca. En plantilla cuentan con un perfumista que ha elaborado cada una de las 7 fragancias que siempre estarán disponibles, con olores que evocan desde un ambiente floral, hasta el más cítrico o ahumada, y las que llegarán de manera temporal. "Cuando la gente lo ha probado, dura muchísimo y tiene un olor que perdura y te acompaña".