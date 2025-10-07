¿Cuánto cuestan los nuevos pisos de lujo de la comisaría Delicias de Zaragoza?

La parte superior de la comisaría Delicias de Zaragoza tendrá nuevos inquilinos a partir del próximo verano. Hasta 14 familias se mudarán a otros tantos pisos de lujo ubicados sobre las cocheras de la Policía Nacional, en la parte central de la manzana. El edificio, en el número 54 de la avenida Valencia, tendrá cuatro alturas y dos viviendas menos de las previstas en el proyecto original debido a algunas modificaciones.

En cuanto a su precio, su ubicación privilegiada y las características térmicas y de eficiencia energética con las que cuenta la comunidad provocan que no esté al alcance de todos los bolsillos. El coste fijado para estos inmuebles, ahora en construcción y de cuya venta se ha encargado Morgado Inmobiliaria, parte de los 219.469 euros iniciales para uno de dos habitaciones y 88 metros cuadrados, ubicado en la planta primera.

Conforme se suben de alturas, también aumentan los importes, cuyo tope lo marca el dúplex de tres dormitorios y 209 metros cuadrados, con un precio de 553.602 euros. Costes a los que hay que sumar todos los gastos posteriores y que hacen que estos pisos de lujo oscilen entre los 250.000 y los 600.000 euros.

Un valor elevado que, eso sí, no provocó una respuesta vaga del mercado. De hecho, los inmuebles se han vendido relativamente rápido. A finales del pasado año, la venta ya iba por el 80% y tan solo quedaban los más baratos, dos primeros y otros dos hogares "sueltos" en otras plantas. Y, como ya reflejan los carteles que cubren sus andamios, la promoción Residencial Cristal ya ha sido vendida.