El hospital Infantil de Zaragoza estrena su 'Terraza Lacasitos': "Servirá para dar bienestar, alivio y momentos de respiro"

El hospital Infantil de Zaragoza ha inaugurado su 'Terraza Lacasitos' para poder dar un respiro y "momentos de felicidad" fuera de su habitación a los niños ingresados en el centro. Este espacio colorido cuenta con diversos juegos para infantes de 1 a 12 años, para que sus familiares o acompañantes pueden jugar y aliviarse con ellos.

Las actividades que podrán usar los pequeños para divertirse son:

Juego de estimulación temprana (hasta los 6 años). Favorece el desarrollo sensorial y el aprendizaje de conceptos básicos: lenguaje, colores, luz, formas y reflejos.

(hasta los 6 años). Favorece el desarrollo sensorial y el aprendizaje de conceptos básicos: lenguaje, colores, luz, formas y reflejos. La Casita (límite hasta los 6 años). Una pequeña estructura para fomentar que socialicen y jueguen entre ellos.

(límite hasta los 6 años). Una pequeña estructura para fomentar que socialicen y jueguen entre ellos. Un balancín muelle (de 1 a 9 años), con un asiento limpio y agarraderos especiales para darle mayor estabilidad y seguridad.

(de 1 a 9 años), con un asiento limpio y agarraderos especiales para darle mayor estabilidad y seguridad. Un columpio doble adaptado (de 1 a 12 años), con un asiento de seguridad para los más pequeños y un asiento con un arnés equipado para los niños con discapacidad.

adaptado (de 1 a 12 años), con un asiento de seguridad para los más pequeños y un asiento con un arnés equipado para los niños con discapacidad. Una rayuela dibujada en el suelo para jugar, saltar y poder desarrollar algo de movilidad (la que se pueda) en los pacientes del hospital.

El hospital Materno-Infantil de Zaragoza estrena una nueva terraza para los más pequeños / LAURA TRIVES

Es una terraza de 107 m2 situada en la quinta planta del hospital y a la que sólo se tendrá acceso con una llave solicitada previamente a partir de que el menor se encuentre ingresado. Aquel que vaya a salir a pasar un "rato divertido" siempre deberá ir acompañado de un adulto, quien habrá obtenido un permiso médico expreso y habrá firmado la hoja de autorización de uso del espacio. Las normas a cumplir por quienes acceden son las siguientes:

El menor deberá estar supervisado en todo momento por un adulto responsable.

por un adulto responsable. No se permitirá al niño/a salir a la terraza con gotero o suero conectado.

Está prohibido fumar, comer o beber , a excepción del agua.

, a excepción del agua. Cuidar el mobiliario, los juegos y la decoración.

No dejar objetos personales en la propia terraza.

No se podrá abrir la puerta desde el exterior a ninguna persona que no tenga su propia llave.

El incumplimiento de cualquiera de estas normas dará derecho al personal del centro a notificarlo y proceder a la retirada del permiso de uso de la terraza.

La vocación de cuidar

Este espacio nació de una iniciativa propia de los empleados del Hospital Infantil y apunta a ser un plus a uno de los centros referentes en Aragón, así lo ha comentado en su acto de inauguración Patricia Palazón, gerente del Sector Zaragoza II. "Esto ha sido posible gracias a la colaboración del Grupo Lacasa, y nos llena de satisfacción que se haya hecho realidad", dice Palazón, ante un "sueño cumplido de los sanitarios" pertenecientes al hospital.

Por su parte, Ana Belén Moreno, responsable de RSC del Grupo Lacasa, ha declarado que ha sido un placer poner su "granito de cacao" para que esta terraza saliera hacia delante. "Pusimos todos nuestro empeño y corazón para dar a estos pequeños momentos de respiro", concluye Moreno.

Más de 4.800 niños y niñas al año pasan por un ingreso en este Hospital Infantil, de ahí la "emoción" que sienten tanto el personal sanitario, como la empresa de dulces, por querer cuidar y dar "un rincón de bienestar" a aquellos que lo necesitan.