Hub Technology, Magapor, DXC y Fundación Atención Temprana, reciben los ‘Premios Talento Empleo Aragón’ 2025

Los ganadores de la 5ª edición de los ‘Premios Talento Empleo Aragón’ han recibido hoy sus respectivos galardones en un acto en el que han estado presentes los representantes de las entidades promotoras, Grupo San Valero, CEOE Aragón y Cepyme Aragón. Estas dos organizaciones empresariales representan al tejido empresarial aragonés en todos sus ámbitos, desde la micro a la gran empresa.

En la categoría Micropyme la ganadora ha sido Hub Technology Global, en la categoría Pequeñas y Medianas Empresas el premio ha recaído en Magapor, en la categoría de Gran Empresa, la galardonada ha sido DXC Technology y en la que engloba a las entidades del Tercer Sector la Fundación Atención Temprana.

Raúl Millán, director de Empresas e Instituciones del Grupo San Valero, ha dado la bienvenida a los asistentes haciendo referencia a la trayectoria de estos premios de la mano de las dos principales instituciones que representan al tejido empresarial e industrial de Aragón: Ha recordado que “el galardón lleva consigo una beca gratuita para cursar el Master en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad San Jorge valorado en más de 15.000 euros, queremos estar al lado de la empresa y seguir apostando por el talento de nuestra comunidad”.

Por parte de Hub Technology Global ha recogido el premio Ángel Alonso, su director general, que ha señalado que para su compañía “la base de todo está en el talento, es el secreto que unido a la calidad humana es clave para la proyección y el éxito de las organizaciones”. En el caso de Magapor ha recibido el galardón Jorge Valbuena, director de RR.HH. que ha agradecido el premio y ha destacado que “esta distinción nos produce una gran satisfacción porque refleja el constante compromiso con la innovación, no solo en el presente sino también en el futuro”. En nombre de DXC Technology recibió el galardón Arantxa Yugueros, directora de aplicaciones de Iberia, que puso de relieve la fecha tan señalada por ser la semana del Pilar, “es nuestro cuarenta cumpleaños y estamos orgullosos de ser una multinacional muy local, en la que el mayor activo son las gentes que hacen posible que hoy estemos aquí” señalo. La última entrega fue para Fundación Atención Temprana, recibió el premio Pilar Castillón, gerente de la institución que quiso poner de manifiesto que “este premio es para un grupo de más de 170 personas, en su mayoría mujeres, que ponen corazón en todo lo que hacen, sembrando futuro cada día”.

Entrega de la 5º edición de los 'premios Talento Empleo Entrega' 2025 / El Periódico de Aragón

Esta nueva edición de los premios Talento Empleo ha incrementado el nivel de participación de empresas y entidades que representan a todo el territorio aragonés. Entre todas las participantes en 2023, alcanzan una cifra cercana a los 6.000 trabajadores y han tenido un incremento de casi 500 empleados en este mismo año.

El acto ha contado con la presencia y la intervención de Cristina Luque Calvo, vicepresidenta de CEPYME Aragón; Jesús Arnau Usón, director general de CEOE Aragón y de Pedro Baringo Giner, presidente del Grupo San Valero.

Cristina Luque ha recordado que “las pymes son el corazón de las ciudades y de los pueblos en un mundo de grandes corporaciones y en este sentido tenemos que mantener siempre vivo el espíritu emprendedor”. Jesús Arnau por su parte ha destacado que “la mayor preocupación ahora se centra en la gestión y la generación del talento, algo en lo que tenemos que estar todos unidos porque es la forma de crecer, en un momento en el que nuestra región está siendo envidiada por otras”. Pedro Baringo, ha cerrado el acto indicando que “tenemos que presumir cuando hacemos las cosas bien, y eso es lo que han hecho las cuatro entidades premiadas en estos premios Talento Empleo, a los que se le suma la formación, un elemento por el que todos estamos apostando y da estupendo resultados”.

Acompañado a los premiados hemos podido ver a diferentes directivos de las instituciones organizadoras, así como a miembros de la Asociación de las Cinco Villas, es el caso de Eduardo Crespo y Sonia Echeverri, directivo y gerente respectivamente.

Estos reconocimientos pretenden reconocer a las empresas y entidades aragonesas el esfuerzo por la creación de empleo y su contribución a estabilizar la economía, a vertebrar el territorio, a generar riqueza, a valorar el talento y a dinamizar una sociedad que se esfuerza por estar a la vanguardia en la comunidad autónoma de Aragón.

Los premiados han recibido una escultura exclusiva en piedra del certamen, una obra del reconocido pintor aragonés Pepe Cerdá, la nueva insignia digital con su diploma acreditativo y una beca en el Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad San Jorge. Igualmente, todos los participantes de esta edición recibirán la insignia digital del Grupo San Valero en el ámbito Talento Empleo.

A esta convocatoria han podido concurrir todas aquellas empresas o entidades establecidas o no en Aragón que, aunque no estén localizadas en la comunidad autónoma, tengan sucursales o delegaciones que sí lo estén. Deberán tener una antigüedad de dos años y se excluyen a las empresas de Trabajo Temporal.