Los suelos de la antigua Casa y Confort de Zaragoza se recalificarán para construir 84 viviendas

El barrio zaragozano de Valdefierro sigue expandiéndose. A las nuevas urbanizaciones ya proyectadas se podría sumar una nueva en los próximos años, en la que se incluirían 84 viviendas, en su mayoría libres. O, al menos, ese es el impulso que se le quiere dar en los próximos meses desde el ayuntamiento a los suelos donde se ubica la antigua Casa y Confort Internacional, entre la avenida Rodríguez Ayuso (antigua carretera de Madrid) y la calle Biel, donde hoy hay un outlet de zapatillas deportivas.

Este lunes, en la Gerencia de Urbanismo, los diferentes partidos políticos del pleno debían posicionarse acerca de la solicitud de la propiedad de los terrenos, conformada por las sociedades Central Instalaciones Deportivas y Central de Deportes Dalda, de recalificar las parcelas, acutalmente zona H (uso productivo), para convertirlas en zona G, es decir, de uso residencial.

Este pronunciamiento supone el primer paso para conocer cuáles son las posturas de los grupos municipales. Con la fotografía actual, el Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca podría sacar un futuro expediente adelante gracias al apoyo que le han brindado su socio preferente, Vox, y el principal partido de la oposición, el PSOE. Tan solo Zaragoza en Común ha votado en contra, al considerar que esta parte de Valdefierro ya cuenta con una bolsa suficiente de viviendas y "es preferible mantener los servicios terciarios".

Sea como fuere, el voto favorable del PSOE y Vox permiten que el expediente avance. Ahora, los propietarios deberán presentar un proyecto que después deberá debatirse nuevamente en Gerencia de Urbanismo, votarse en comisión plenaria y ratificarse en el pleno. Cabe subrayar que cualquier modificación aislada del PGOU debe salir adelante con mayoría absoluta, de la que actualmente gozaría esta iniciativa, aunque para el desenlace definitivo todavía quedan, como mínimo, varios meses.

En cualquier caso, las intenciones son claras. Fuentes conocedoras de la operación aseguran a este diario que varias promotoras inmobiliarias se han interesado por la situación de estos suelos, junto al Corredor Verde Oliver-Valdefierro. Al hilo de esto último, cuando se urbanizó el corredor en 2013 se actuó también en cerca de 2.000 metros cuadrados correspondientes a viales incluidos en esta zona que ahora sus dueños privados quieren recalificar para venderla. Aunque dicha actuación esta valorada en casi 195.000 euros y los propietarios todavía no la han pagado, pese a que ha pasado más de una década.

Reserva para VPO

La iniciativa viene motivada, como así se refleja en el expediente debatido en la Gerencia de Urbanismo, por el creciente interés inmobiliario en la zona. Desde la propiedad incluso alegan que apenas quedan terrenos de "uso productivo" en las zonas cercanas, con algunas salvedades como el Alcampo de Los Enlaces. Por ello, consideran justificable esta recalificación, dentro de un ámbito donde se están construyendo cientos de viviendas en los últimos años.

Entrada al inmueble de la antigua Casa y Confort de Zaragoza, donde se construirán 84 viviendas. / Josema Molina

Los suelos de la antigua Casa y Confort se ubican junto a la avenida Manuel Rodríguez Ayuso (antigua carretera de Madrid), en el número 53 de la calle Biel. En esta última vía están varias de las urbanizaciones de pisos que están levantándose en los últimos tiempos, con precios que pueden superar los 300.000 euros. En el caso de esta pastilla, la H-57-1, habría más de 8.000 metros cuadrados, con una superficie edificable superior a los 9.000 metros cuadrados y una altura máxima de cinco plantas.

La propuesta de los propietarios era la de no serervar ningún porcentaje para VPO, pero la legislación actual obliga a ello, como así se refleja en el expediente. Por esta razón, de los 84 pisos, el 18,18% (unos 15) deberán estar en régimen de protección oficial. Asimismo, los promotores deberán ejecutar una serie de actuaciones complementarias, como ampliar en 25 metros la anchura de la calle Biel (dándole continuidad al tramo anterior) y ceder un mínimo del 55% de los suelos para aprovechamientos municipales (zonas verdes, viario, etc.).

La actual propiedad, que tiene ahora en esta parcela un outlet de TheSneakerOne, todavía no maneja plazos para la venta de los suelos, que implicarían el cierre y la demolición del actual edificio, cuyo valor catastral es superior a los 4,6 millones de euros. Los suelos, por su parte, están valorados en 670.000 euros con su uso productivo actual. Aunque, para llegar a la recalificación final, se deberán realizar estudios geotécnicos para prevenir, por ejemplo, si existiesen dolinas, como sucede en otras partes del barrio, con Las Estrellas y el propio Alcampo de Los Enlaces como mejores ejemplos. Un punto indispensable antes de proceder con cualquier otra cuestión.