Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano

La avenida Valencia de Zaragoza comienza a desprenderse de algunos de sus andamiajes. Concretamente, los que cubren la fachada que rodea la manzana de la comisaría Delicias de la Policía Nacional, donde se están ultimando unos trabajos de rehabilitación integral valorados en cuatro millones de euros (2,6 procedentes de Europa) que estarán listos entre febrero y marzo de 2026, coincidiendo con la primera parte de las obras en la céntrica arteria zaragozana.

Pero, como ha ido informando puntualmente este diario, esta intervención se está solapando con la reforma y la venta de 14 pisos de lujo en la parte central del inmueble, en el número 54, cuya entrega está prevista para mayo o junio del próximo año. El presupuesto de esta intervención está valorado en otros cuatro millones de euros y la promotora Stren Housing ya ha vendido todos los hogares, con precios que oscilaban entre los 250.000 y los 600.000 euros, bajo el nombre Residencial Cristal.

Así las cosas, cuando se instalen estas 14 familias, ya habrá cerca de 90 viviendo en el bloque, sumándose a las que ya estaban anteriormente y que, de su bolsillo, han sufragado la inversión restante en la reforma integral de la fachada. Esta última intervención, por cierto, no se circunscribe únicamente al aspecto de la manzana (las obras son para su parte exterior e interior) y a la mejora de su eficiencia energética, sino que también incluye la instalación de placas fotovoltaicas con una producción cercana a los 100 kilovatios. De esta forma, la comunidad ahorrará más de un 60% del consumo energético actual.

En esta manzana se ubican, además de todos los pisos existentes y los que van a estrenarse próximamente, la propia comisaría Delicias y algunas dependencias estatales. El Estado también ha aportado su parte correspondiente para la rehabilitación de la fachada. La intención de la promotora era que ambas obras (fachada y pisos) pudiesen haber comenzado antes para no coincidir con los trabajos en la avenida Valencia, que empezarán a finales de este año, pero los trámites burocráticos, aseguran desde Stren Housing, lo hicieron "imposible".

Cuatro alturas

En total, son cuatro las alturas que tendrá el número 54, que finalmente albergará 14 pisos y no 16, como se previó inicialmente. El motivo de este cambio es que finalmente los dos áticos serán distintos a la iniciativa original. Uno de ellos contará con tres habitaciones y el otro, el más caro del edificio, será dúplex.

El edificio que albergará los nuevos pisos es el que se ubica en la parte central de la fachada, encima de las cocheras de la comisaría, que se diferencia de los inmuebles aledaños al no ser de ladrillo. Desde la promotora precisaron hace unos meses que este formaba parte del patrimonio del Estado y en 2023 salió a subasta, aunque quedó desierta. De hecho, la compañía lo ha adquirido el pasado 2024 mediante un procedimiento negociado.