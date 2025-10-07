ZeC denuncia que las tasas de agua y basuras subirán por encima del 2,8% anunciado por Chueca

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado este martes que las Ordenanzas Fiscales para 2026 presentadas por el equipo de Gobierno de Natalia Chueca "no responden a la promesa de congelación o subida máxima del 2,8% en línea con el IPC, ya que varias tasas y tributos aumentan muy por encima de ese porcentaje". “Una vez más, el gobierno de Chueca miente y hace pagar más a quien menos tiene”, ha señalado la portavoz, Elena Tomás, quien ya había anunciado que, si ese incremento era conforme al IPC, votarían a favor. Según la formación, esa subida es superior a los 2,8 puntos porcentuales en las tasas medioambientales (agua y basuras), que en algunos casos llegan al 4,7%, así como en otros impuestos como el ICIO.

Desde el Gobierno municipal han querido matizar que esa subida conforme al IPC está contemplada para un hogar medio de tres personas, aunque reconocen que puede variar en función de otros parámetros como la renta, el consumo o el número de personas que habitan una vivienda. La concejala de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha reprochado que “ZEC desconozca que la tasa de agua tiene un tipo fijo y uno variable, por lo que nunca podemos hablar de una actualización lineal, sino de carácter progresivo” y ha recordado que las familias vulnerables tienen "importantes bonificaciones".

El principal partido de la oposición, el PSOE, también ha salido al paso este martes de las ordenanzas fiscales. Su concejala Marta Aparicio ha avanzado que el grupo municipal socialista registrará una proposición normativa en la que pedirá que se exoneren de tasas y fianzas por el uso del dominio público a todas las asociaciones, peñas, oenegés y entidades vecinales que realicen actividades en la calle. En estos momentos, pueden llegar a tener que pagar hasta casi 1.000 euros por algunas actividades.

Ambas formaciones han resaltado que presentarán varias enmiendas al proyecto. En el caso del PSOE, pedirán que la bonificación del IBI no se amplíe solo a los bares sino a todos los comercios en obras, como una de sus propuestas más relevantes. Mientras, desde ZeC también solicitarán, entre otras cuestiones, que el límite de bonificación en el ICIO se establezca en 10.000 euros y no en los 500.000 propuestos por el Gobierno municipal del PP.

La intención de Hacienda es llevar al pleno las nuevas ordenanzas fiscales este mismo mes y, si todo va según lo previsto, ratificarlas en la última sesión del año, el 23 de diciembre. La primera toma de contacto llegó en el inicio del curso político, en una conversación de Chueca con los líderes del resto de formaciones, de la que salió con el sí de Vox y ZeC a subir las tasas siempre que se hicieran conforme al IPC y la negativa del PSOE.