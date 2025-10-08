Azcón recogerá el premio que concede Valencia a las comunidades por su solidaridad en la dana

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, recogerá este jueves en Valencia la Alta Distinción que la Generalidad ha acordado conceder a las comunidades autónomas que colaboraron en las tareas de rescate y limpieza tras la dana del 29 de octubre.

La Generalitat ha acordado conceder este premio con motivo del Día de la Comunitat Valenciana a las autonomías por "la eficacia, la entrega y el compromiso demostrado" en la dana del 29 de octubre, y reconocer la solidaridad mostrada con los valencianos por sectores, entidades, organismos, y asociaciones.

Así lo ha explicado este martes la portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno extraordinario del Consell en el que se han aprobado las distinciones que se entregarán este jueves en el acto institucional del 9 d'Octubre, el primero que se celebra tras la dana de hace 11 meses.

Alta Distinción a las Comunidades

La Alta Distinción de la Generalitat es para las comunidades autónomas por su respuesta "solidaria y cercana" y la "extraordinaria labor" que desplegaron, que recogerá en nombre de todas el presidente la comunidad vecina de Aragón, Jorge Azcón, por el trabajo que esa comunidad hizo en Catarroja y que simboliza la colaboración de toda las autonomías.

En el acto institucional estarán presentes representantes de otras comunidades autónomas, ha señalado Camarero, quien ha defendido que la ayuda de las autonomías de toda España permitió mitigar los daños y ofrecer asistencia a la población afectada en una situación de "especial gravedad".

En esta catástrofe en la que murieron 229 personas se evidenció, según Camarero, que el modelo de Estado autonómico, "más allá de ser una distribución de competencias, constituyó una auténtica estructura de corresponsabilidad institucional y solidaridad territorial", por lo que debe reconocerse la labor de las autonomías.

Camarero ha destacado que la respuesta conjunta que se dio a esta tragedia "constituye una de las páginas más generosas de la historia reciente" de la Comunitat Valenciana, donde "desbordó hogares, calles y campos, pero también desbordó solidaridad, empatía y fraternidad".