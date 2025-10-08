Ni Basketworld ni Skunkfunk: estos son los nuevos negocios que acaban de aterrizar en la Gran Vía de Zaragoza

La Gran Vía de Zaragoza es una de las arterias comerciales más dinámicas de la ciudad, siempre en constante transformación. Son muchos los negocios que abren y cierran sus puertas en esta céntrica calle, cuyos locales figuran entre los más cotizados de la ciudad. El paso del tranvía y su amplio bulevar central, perfecto para pasear, la convierten en un escaparate privilegiado para todo tipo de comercios.

Dos de los negocios más conocidos que han cerrado sus puertas en los últimos años en esta céntrica vía han sido Skunfunk y Basketworld. Por un lado, la tienda de moda sostenible puso fin en 2024 a dos décadas de actividad en la Gran Vía para trasladarse a su nueva ubicación en la calle Pedro María Ric, donde continúa atendiendo a sus clientes con un estilo renovado junto a otros comercios parecidos en la misma acera.

Otro de los cierres más sonados fue el de la tienda especializada en baloncesto Basketworld, que bajó la persiana en marzo de este 2025. Este establecimiento, referente para los aficionados al deporte de la canasta y a las camisetas oficiales de la NBA, sigue operando de manera online, aunque ya no dispone de tienda física en Zaragoza.

El antiguo local de Skunfunk es ahora una cafetería especializada en brunch y tortitas soufflé. / EL PERIÓDICO

Dos nuevas aperturas

Como era de esperar, los locales no han permanecido vacíos durante mucho tiempo y ya cuentan con nuevos inquilinos que aportan un aire fresco a este sector comercial. En el antiguo local de Skunkfunk esta semana ha abierto sus puertas Jota Bar, una cafetería especializada en brunch y tortitas soufflé al estilo japonés. Este local, que hasta ahora se encontraba en la calle Hernán Cortés, donde abrió hace menos de un año, ha decidido trasladarse a un enclave más céntrico para seguir creciendo.

El establecimiento ha conseguido trasladar a buena parte de su clientela habitual y, en sus primeros días de apertura, ya luce lleno pese a algunos inconvenientes. Según han informado en sus redes sociales, una avería en el baño les ha obligado a servir temporalmente sus productos en vajillas take away. Un imprevisto que no ha hecho más que alentar a los amantes de las tostadas, tartas y 'pancakes' de este establecimiento, que estrena también nueva imagen, más moderna y luminosa.

Una tienda de informática en el corazón de la ciudad

Frente a este nuevo café, unos portales más abajo, se encuentra el local que antes ocupaba Basketworld. En él luce ahora el rótulo de Phone Shop, una nueva tienda dedicada a la venta y reparación de móviles, accesorios y productos informáticos. Este establecimiento ofrece un servicio integral para quienes buscan soluciones tecnológicas rápidas en pleno centro de la ciudad.

Con estas dos nuevas aperturas, la Gran Vía renueva su oferta comercial y demuestra su importante papel como eje comercial de Zaragoza. Cada cambio en sus escaparates confirma que esta avenida sigue siendo uno de los lugares con más vida y atractivo de la ciudad.