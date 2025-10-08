Qué se puede comprar en la nueva tienda de Mango Home de Zaragoza
Se trata de la segunda tienda que hay en todo el mundo aunque la idea de la firma es abrir más hasta final de año
Mango Home ha inaugurado esta mañana en Zaragoza su segunda tienda en España y en todo el mundo, la primera se encuentra en Barcelona. La firma catalana ha apostado por un local comercial de 280 metros cuadrados situado en los bajos del Palacio de la Luz, antigua sede de Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ), en la calle san Miguel esquina con Isaac Peral.
Su filosofía, en palabras de Nuria Font, directora de Mango Home, es clara: "Buscamos crear una tienda que te haga sentir como en tu propia casa". El plan de ruta de la multinacional es continuar con la expansión por España con una segunda apertura en Barcelona este mes, en Madrid en noviembre y en Bilbao a principios de 2026. En la capital aragonesa contarán con una plantilla fija de 12 personas, a la que se sumarán más trabajadores en los momentos calientes del año.
Qué se puede comprar
La tienda de Mango Home ha recibido esta mañana a los primeros curiosos que no han dudado en entrar al interior para ver qué ofrece la marca catalana. La tienda emula las diferentes estancias de una casa, buscando vestir cada una de ellas con un estilo donde prima el color y la variedad de calidades.
El local está dividido por estancias (cocina, comedor, salón, dormitorio, vestidor, baño y patio). En cada uno de estos lugares podemos encontrar productos relacionados con la estancia como posavasos, alfombras, fragancias o edredones. El 80% del catálogo se puede comprar en la tienda que también cuenta con venta web. El catálogo incluye jarrones, vajillas, iluminación, artículos infantiles y más de 3.000 referencias por temporada, muchas de estas elaboradas artesanalmente.
