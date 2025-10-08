Endesa acometerá "en próximas fechas" la actuación que permitirá retirar las vallas de las calles ya acabadas de La Jota

Los vecinos del entorno de la calle Manuel Viola, en el zaragozano barrio de La Jota, llevan semanas e incluso meses sin poder utilizar calles y parques infantiles que aparentemente están acabados pero que siguen vallados. Las obras de urbanización de este entorno, donde se han levantado bloques de vivienda nueva, han corrido a cargo de la junta de compensación del sector -que agrupa a los propietarios del suelo-, pero el ayuntamiento todavía no las ha recepcionado, por lo que no pueden abrirse al público. ¿El problema? Que Endesa debe acometer todavía una actuación que desde la compañía eléctrica afirman ahora que realizarán "en las próximas fechas".

Desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza insisten en que desde el Gobierno municipal han hecho todo lo que han podido para acelerar la ejecución de los trabajos y que no depende del consistorio poder reabrir las calles puesto que los trabajos no están terminados, motivo por el cual no los pueden recepcionar. La situación, no obstante, ha provocado el enfado de los vecinos, que este pasado lunes se concentraron para pedir soluciones y celeridad a los responsables municipales.

Ahora, según ha podido saber este diario, lo que falta para poder considerar la obra como terminada es una conexión para "retirar un trenzado de una línea de baja tensión", una actuación que "se va a realizar en próximas fechas", informa Endesa. La actuación pendiente, eso sí, no afecta al suministro en la zona, puesto que los bloques de viviendas ya cuentan con electricidad. Se trata de unos trabajos con carácter sobre todo ornamental.

Jaime Galindo

Pero hasta que Endesa no los lleve a cabo la junta de compensación del sector no puede entregar las obras ni el ayuntamiento las puede recepcionar, momento en el que las vallas podrán retirarse para que los vecinos de La Jota utilicen sus nuevas calles, parques y acera, terminadas hace meses.

Y es que en los últimos meses se ha dado una situación absurda: mientras las nuevas zonas de juegos infantiles estban ya terminadas, los niños y niñas solo podían contemplar, desde el otro lado de las vallas, como se deterioran con el paso de los días. Al no usarse, la maleza ha comenzado a crecer y la basura a acumularse, por lo que estas infraestructuras se están deteriorando cuando todavía no se han inaugurado.