Piden retirar otra inscripción franquista situada dentro del Pilar a pocos metros de la Virgen

Dos mil quinmietos peregrinos de Barcelona postrados en este día a los pies de la milagrosa Virgen del Pilar le presentan esta humilde ofrenda en acción de gracias por la liberación y la victoria. Año de la victoria 23-VII-1939. Esta inscripción que celebra el triunfo del entonces general Franco en la guerra civil española está grabada en una placa de plata situada a escasos metros del camarín de la Virgen del Pilar, junto a la Santa Capilla, en un lugar de honor dentro de la basílica zaragozana. Se trata de un pequeño letrero que, si bien no llama demasiado la atención, estaría incumpliendo la ley estatal de Memoria Democrática de 2022, motivo por el que un particular se ha dirigido a la dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón para que estudie su retirada y así se lo requiera al Cabildo Metropolitano de Zaragoza, propietario del templo.

No es la primera vez que la dirección general de Patrimonio Cultural recibe un requerimiento de estas características. En 2023 el Cabildo ya tuvo que ocultar tres líneas de otra inscripción, está escrita en latín, que estaba situada junto al coro mayor de la basílica. Tras la guerra de liberación de la patria y obtenida felizmente la victoria, los fieles cristianos de toda España, agradeciendo a la bienaventurada Virgen María del Pilar al haber escuchado sus votos, la visitan como peregrinos con filial amor y piadosa penitencia mientras, llenos de júbilo celebran el XIX centenario de su venida. Años 1939-1940 del nacimiento de Cristo, decía inicialmente ese texto, que se editó colocando una placa de latón que ahora oculta las primeras 13 palabras, hasta donde dice victoria.

Inscricpión que celebra la victora del bando nacional. / EL PERIÓDICO

Entonces, el Cabildo se vio obligado a ocultar esta inscripción bajo una placa en cumplimiento tanto de la ley de Memoria Democrática estatal como de la autonómica, motivo por el cuál el Gobierno de Aragón requirió su retirada. El asunto llegó incluso al Senado, puesto que el entonces senador de Compromís Carles Mulet realizó varias peticiones de información sobre este asunto.

En la actualidad la ley de Memoria Democrática de Aragón está derogada, una medida que iniciaron a tramitar el PP y Vox -cuando la ultraderecha formaba parte del Gobierno autonómico- un 20 de noviembre, fecha muy simbólica por coincidir con el aniversario de la muerte del dictador Franco y el líder de Falange José Antonio Primo de Rivera. Al no existir normativa de rango autonómico, desde el Ejecutivo de Azcón podrían intentar escurrir el bulto, pero lo que parece claro, según argumenta este particular en su escrito a la dirección general de Patrimonio Cultural, es que la presencia de esta inscripción vulnera la ley estatal, como ya hacía la otra inscripción que ya se retiró.

En concreto, es el artículo 35 de la ley 20/2022 establece que son "elementos contrarios a la memoria democrática los escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura". Siendo que la inscripción de la placa del Pilar se refiere a 1939, año en el que terminó la guerra civil, como año de la victoria, y que el texto da gracias a la Virgen por "la liberación y la victoria", parece evidente el incumplimiento de la normativa estatal en esta materia. Es más, esta inscripción que sigue pudiéndose leer a muy pocos metros de la Santa Capilla es muy similar a la que el Cabildo ya tuvo que ocultar junto al coro mayor.

Hermandad de Cautivos por España

Asimismo, el mismo artículo de esa ley establece en su artículo 5 que "cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso -como es el caso-, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos, en la forma establecida en el presente artículo", por lo que sería el Cabildo quien debería proceder a su reitrada, si bien es cierto que la dirección general de Patrimonio Cultural es la 'guardiana', que no propietaria, de los edificios monumentales en la comunidad.

La inscripción en cuestión viene además acompañada por el escudo de la Hermandad de Cautivos por España (1936-1939), una institución franquista que agrupaba a las personas que hubieran estado presas en zona republicana. La placa lleva dentro de la basílica del Pilar desde julio de 1939, cuando un grupo de 2.500 barceloneses peregrinaron hasta el templo mariano zaragozano tras la finalización de la guerra civil española. Sin embargo, hasta ahora, apenas nadie había reparado en el contenido de la misma.

Ahora, este particular solicita que "se proceda a la revisión técnica y jurídica de la placa" según lo que dice la ley estatal de Memoria Democrática. Además, pide "que se valore su retirada o contextualización conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente" y que se remita un informe al Ministerio de Memoria Democrática , así como que se "proceda a la inclusión de la placa en el catálogo de símbolos contrarios la Memoria Democrática".