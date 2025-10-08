Un piso menos dos habitaciones: así lleva viviendo dos años María del Carmen en la calle Luzán

En pleno Casco Histórico de la capital aragonesa, en la calle José Luzán del barrio de La Magdalena, lleva más de 40 años viviendo María del Carmen Giménez Giménez, una mujer de más de 70 años que sigue viviendo con tres de sus hijas. En este humilde piso, situado a la altura del número 6, ha criado a sus nueve hijos. Ha sido feliz pero también ha vivido momentos muy duros en los que ha tenido que despedirse de seres queridos. Pero desde 2023 vive en un "calvario" que, asegura, le tiene al límite.

Y es que desde hace dos años esta vecina de La Magdalena no puede entrar a dos de las habitaciones que tiene en su casa. Y no puede literalmente porque están cerradas a cal y canto con cadenas y candados. Todo se debe a un litigio con el ayuntamiento en por la ejecución de unas obras de estabilización del edificio contiguo, el del número 8, que acabó acometiendo el consistorio y que supusieron también el derribo de una terraza de más con decenas de metros cuadrados que Giménez utilizaba y que ella sigue reclamando ahora puesto que asegura que esta siempre había formado parte de su casa, si bien la Justicia no ha acreditado este extremo.

Candado en la puerta de las habitaciones que Giménez no puede usar. / Jaime Galindo

Sea como fuere, Giménez dice estar en "un sinvivir". "Llevo dos años muy mal psicológicamente. Ahora estoy mejor porque no puedo seguir llorando todos los días", explica la mujer, que cuenta que las tres hijas que siguen viviendo con ella tienen que dormir "tiradas en el suelo del salón" por no tener acceso a estas habitaciones. Una sentencia fechada el pasado mes de mayo le daba la razón en parte a esta mujer en su litigio con el consistorio y reconocía su derecho a poder utilizar los dos cuartos que siguen clausurados, una cuestión a la que el ayuntamiento nunca se ha negado, aseguran fuentes municipales. Desde Urbanismo recuerdan además que la Justicia les ha dado la razón confirmando que ha actuado conforme a la ley y que Giménez debe sufragar en parte los trabajos que el consistorio ejecutó de forma subsidiaria.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Todo comenzó en el año 2019, cuando Giménez alertó en el consistorio del mal estado del edificio contiguo al suyo, esto es, el del número 8 de la calle José Luzán. Resulta que las dos habitaciones clausuradas aunque pertenecen al número 6 están incrustadas en la estructura del número 8, por lo que en caso de derrumbe del 8 las dos habitaciones peligraban.

Cuatro años después de la alerta que lanzó Giménez, el consistorio acabó actuando y requirió toda una serie de actuaciones a la propiedad del inmueble del número 8 que acabó ejecutando el consistorio de forma subsidiairia y clausuró por el riesgo de colapso las dos habitaciones de Mari Carmen. Giménez señala en este caso como responsables a Inversiones Patrimoniales, pero la Justicia determinó que no es el único propietario de la finca y que esta mujer también tenía responsabilidades en la conservación del edificio. Ella, asegura, ha gastado ya "miles de euros" en reparaciones en su casa y en su edificio y no puede asumir más costes. Solo quiere poder vivir en la misma casa que se compró hace 40 años, aunque ya sin terraza por haber sido derribada.