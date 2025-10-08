Ryanair cumple su amenaza y anuncia más recortes para el verano de 2026: así quedan los vuelos desde Zaragoza

Buenas y malas noticias. Empezando por las primeras, Ryanair recuperará el vuelo a Palma desde Zaragoza el próximo verano. Hasta aquí las buenas noticias, porque la compañía 'low cost', al menos por ahora, no tiene previsto hacer lo mismo con el resto de destinos que se ha cargado, como París, Fez y Santiago, que siguen fuera de la parrilla del aeropuerto de la capital aragonesa y que suponen hasta 70.000 plazas menos desde la ciudad.

La aerolinea ha anunciado un nuevo recorte de 1,2 millones de plazas más durante el verano 2026 en los aeropuertos regionales. Asturias será el principal afectado, donde la compañía suprimirá todos sus vuelos con origen o destino a este aeropuerto, según ha anunciado el consejero delegado de la 'low cost', Michael O'Leary.

Hace apenas un mes que Ryanair anunció su primer tijeretazo, el de la campaña invernal y del que llevaba tiempo avisando como medida de presión a Aena por sus tasas. Una reorganización de sus vuelos que supuso una reducción de sus operaciones desde los aeropuertos de España, como el de Zaragoza, de hasta un 45%. En el caso de la capital aragonesa se perdieron para su campaña invernal tres de sus principales destinos: Fez, París, Santiago, que desaparecerán de la parrilla a partir de noviembre y no parece que vayan a volver. En total, la compañía irlandesa comunicó que iba a cancelar un total de 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias.

Así, el nuevo recorte anunciado se suma al millón de plazas de su campaña invernal, así como a las 800.000 plazas de este verano. Para la temporada de invierno, que comienza a finales de este mes, la compañía ha cerrado su base de Santiago de Compostela y reducido su operativa en un 80% en este aeropuerto. Además, ha eliminado todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y ha reducido su capacidad en Asturias (-16%), Santander (-38%), Zaragoza (-45%) y Vitoria (-2%). En las Islas Canarias ha cancelado el 10% de su capacidad en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Ahora, en pleno pulso con Aena por las tasas aeroportuarias, la compañía ha dicho adiós a cinco aeropuertos regionales. "El sistema de tarifas de Aena no funciona, pagamos tarifas similares en Madrid y Barcelona que en aeropuertos vacíos", ha denunciado el dirigente irlandés, Michael O'Leary.

En realidad, la compañía no perderá esos 1,2 millones de asientos en España, sino que traslada parte de su operativa de los pequeños aeródromos a los más grandes, de manera que Madrid, Barcelona, Málaga o Palma ganarán hasta 600.000 plazas. El resto se dirigirá a otros países como Marruecos, Italia o Croacia, a los que quiere "premiar" por tener tarifas aeroportuarias más asequibles.

En el caso de Zaragoza, la aerolínea irlandesa ha vuelto a incluir en su parrilla los vuelos hasta Palma durante el periodo estival. Desde hoy mismo se pueden comprar los billetes a partir del 31 de marzo, con tres vuelos semanales (martes, miércoles y sábado), frente a los 6 del verano pasado.

Los vuelos desde Zaragoza

Marrakech y Bruselas sí mantendrán las dos frecuencias semanales aunque cambian de día a partir del próximo mes de noviembre. A la ciudad marroquí se podrá volar los lunes y sábado. Por su parte, se volará a la capital de Bélgica los viernes y domingos.

Londres es la única línea regular que saldrá beneficiada de esta gran reducción de Ryanair. Durante la temporada de verano se ha podido volar tres días a la semana hasta la capital del Reino Unido. Las frecuencias se mantendrán este mes de septiembre para aumentar a cuatro en octubre. Los días cambiarán a partir de noviembre a martes, jueves, viernes y domingo.