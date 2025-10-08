Trabajadores a la espera del ere en Adient: "Lo peor está siendo la incertidumbre"

Dicen que saben más bien poco y que la incertidumbre es mucha, lo que está enrareciendo el ambiente laboral. Es inevitable cuando sobre la mesa hay propuestos hasta 178 despidos. Es lo que sucede en Adient Automotive, que está negociando un expediente de regulación de empleo para los trabajadores de su planta de Alagón y Pedrola. "Sabemos el número de trabajadores que se van a ver afectados, pero poco más", explica Fernando a las puertas de la empresa, antes de iniciar su turno.

La empresa ubicada en Alagón emplea a 741 empleados, por lo que el ere afectará a una cuarta parte. La multinacional justifica el expediente por causas productivas, organizativas y económicas. "Los que están más preocupados son los que ronda los 50 años porque se quedarían en una situación muy complicada para encontrar trabajo", explica Fernando que, en su caso, admite que con 57 va a presentarse voluntario. "Bueno, a ver qué condiciones acuerdan, pero es mi intención", puntualiza.

Desde que conocieron las intenciones de la multinacional estadounidense solo se habla del tema. "La empresa nos envió un comunicado muy escueto informándonos de que se iba a plantear el ere, pero nada más", comenta Fernando, que critica la falta de información durante la negociación. "Lo poco que sabemos es por los sindicatos o los medios de comunicación. Esto genera bastante malestar porque la incertidumbre nunca es buena y no sabemos a qué áreas puede afectar más", comenta.

Según Fernando, hay voluntarios interesados en abandonar la empresa aprovechando las condiciones que ahora se están negociando pero desconoce si habrá 178. "No creo, no se ven muchos voluntarios. Al menos la gente no lo está diciendo abiertamente. Habrá que esperar a la hora de la verdad", añade todavía con el shock. "Ha sido muy rápido, todavía no lo hemos asumido", asegura este trabajador.

En la primera reunión mantenida este martes entre la dirección y el comité de empresa, la compañía detalló que el ajuste afectará a 140 empleados de producción directa, 32 de áreas de apoyo —como mantenimiento, calidad, matricería o pintura— y 6 de oficinas. Según lo poco que ha trascendido por ahora, el ajuste afectará sobre todo a la planta principal de Adient Automotive en Alagón, que tiene un centro asociado en Pedrola, situado en el polígono El Pradillo.