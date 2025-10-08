Zaragoza adjudicará ocho VPO de alquiler con opción a compra en Torrero en las próximas semanas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto un proceso público para la asignación, mediante criterios estables, unificados y de transparencia, de ocho viviendas protegidas (VPO) en régimen de alquiler con opción de compra en el distrito de Torrero. De esta forma, además de poder asignar dichos pisos se generará un listado para esta tipología de vivienda que, hasta la fecha, no contaba con unos criterios unitarios y de publicidad extensiva para garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos.

Este tipo de pisos están destinados a un perfil distinto al del listado de alquiler de vivienda social. En concreto, para acceder a estas viviendas, que llegado un plazo de cinco años el inquilino puede comprar o deberá dejar para ser reasignada si se cumplen siete años, están dirigidas a mayores de edad que no sean propietarios ni usufructuarios de vivienda, conforme a la normativa autonómica vigente sobre vivienda protegida. Además de estar empadronados en el municipio de Zaragoza, los solicitantes tienen que tener unos ingresos en la unidad de convivencia que no deberán superar 4,5 veces IPREM ponderado.

Para poder acceder a una vivienda destinada a personas con discapacidad, es necesario acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%. La vivienda se adjudicará a aquellas unidades de convivencia en las que al menos una persona tenga reconocido este porcentaje de discapacidad. En el caso de que la vivienda no se adjudique por falta de solicitantes o por incumplimiento de estos, se destinará a los demandantes que constan en la lista de reserva

Entre los beneficios, el coste de arrendamiento de la vivienda, incluyendo anejos y gastos de comunidad, no podrá superar más del 30% de los ingresos mínimos anuales de la unidad de convivencia. Para acceder, se debe remitir la solicitud y la documentación requerida a través del Registro electrónico del Ayuntamiento de Zaragoza en la web: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/11901.

Excepcionalmente, se podrá realizar la solicitud de manera presencial desde la sede de Zaragoza Vivienda, presentando la documentación requerida en la Unidad de Información (UIAC) de Zaragoza Vivienda (calle San Pablo, 48 de Zaragoza). El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y los jueves en horario ininterrumpido hasta las 17:00h. El plazo de presentación se iniciará el miércoles 15 de octubre a las 9.00 horas y finalizará el día 30 de octubre de 2025 a las 15.00 horas.

En caso de existir más solicitudes que viviendas disponibles, se procederá a realizar un sorteo entre los solicitantes. En primer lugar se hará una asignación de números aleatorios de forma telemática, generándose un listado con la relación de solicitantes y el número atribuido. Tras los procesos de publicación de listados y la subsanación de posibles errores, se hará un sorteo con la extracción del número de inicio aleatorio, que marcará el comienzo del orden de revisión de las solicitudes. A partir de ese número, las solicitudes quedarán ordenadas de forma correlativa hasta completarse la lista provisional de solicitantes.

En el orden resultante del sorteo se comprobará la documentación aportada y el cumplimiento de los requisitos exigidos, hasta alcanzar un número no inferior al número de viviendas disponibles. El resto de las solicitudes válidas constituirán la lista de espera en caso de renuncias o disponibilidad de nuevas viviendas. Finalizada la revisión de documentación y confirmados los beneficiarios de vivienda, Zaragoza Vivienda publicará la relación definitiva de adjudicatarios y, en su caso, la lista de espera correspondiente.

En el supuesto de que se dispusiera de alguna vivienda de esta promoción con posterioridad a esta convocatoria, se pondrá a disposición de la lista de reserva de solicitantes de vivienda generada en este proceso. En este caso Zaragoza Vivienda volverá a comprobar el cumplimiento de requisitos en la fecha en la que se disponga de una vivienda, siempre que haya transcurrido un plazo superior a seis meses desde la fecha de publicación del listado definitivo.

Ocho VPO en Torrero

Las primeras vacantes de esta modalidad son ocho viviendas sitas en Torrero, entre las calles de Casa Ganaderos, de Manuel Villanueva y de Semblante Aragonés, números 2-4-6. Se trata de Viviendas Protegidas en régimen de alquiler con opción de compra, propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. La Sociedad Municipal construyó aquí en 2011 un total de 96 viviendas, con garajes y trasteros, calificadas como VPA cuyo destino es el de arrendamiento con opción de compra a cinco años. Actualmente se encuentran en disposición de ser alquiladas 8 viviendas con plazas de aparcamiento y trasteros vinculados.

En total son siete viviendas de tres dormitorios y una octava con cuatro, que oscilan entre los 77,15 y los 89,55 metros cuadrados, con plazas de aparcamiento de 25 m² y trasteros con una media de 8 m². El alquiler mensual, con IVA y gastos de comunidad incluidos, oscila entre los 696,89 euros y los 784,53 euros mensuales.

El alquiler actual de vivienda es de 5,85 euros/m2 y de los anejos de 3,51 euros/m2 (aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de julio de 2025) que se incrementará anualmente con el Índice de Rúbrica o índice que corresponda. La duración del contrato será de siete años, pudiendo la parte arrendataria ejercer el derecho de opción de compra sobre la finca arrendada una vez transcurridos cinco años desde la fecha de la firma del contrato de arrendamiento.

En caso de que el arrendatario ejercite su derecho de opción de compra, el precio máximo de venta será el establecido por la normativa autonómica vigente en el momento de la compraventa, debiéndose abonar en un único pago al momento de otorgar la Escritura Pública. Los precios de venta de vivienda se establecen en 1.673,66 euros/m2 y 1.004,20 euros/m² para los anejos. Al importe de la venta se descontará, en concepto de pagos parciales adelantados, el importe consistente en el 30% de las rentas abonadas por el arrendatario hasta la fecha de la compraventa.