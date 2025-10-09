La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros

Más rica, pero más desigual. Esta es la fotografía que resulta en Zaragoza al analizarse las declaraciones de la renta del pasado 2024, es decir, en base al ejercicio fiscal de 2023. Los datos, publicados por la Agencia Tributaria, reflejan un crecimiento notable, del 22,3%, en la renta media bruta de los zaragozanos en la última década, que ahora se sitúa en 32.289 euros anuales, por los 26.390 de 2013. La disponible (después de impuestos) también ha sufrido un incremento similar en ese mismo período, pasando de 21.515 euros a 25.863, un 20,2% más.

En cambio, los datos tienen truco. Este crecimiento en la media se ha visto impulsado, especialmente, por las zonas más ricas de la ciudad. Cabe matizar aquí que Hacienda coteja los datos por códigos postales, no por barrios, y nuevamente el 50012, que comprende Oliver, Valdefierro, parte de Casablanca, Montecanal y Rosales, ha vuelto a ser el que mayor renta media bruta ha declarado. Son 46.109 euros al año, por los 44.824 de 2022 y los 34.370 de hace una década, lo que supone un crecimiento del 34,1%, muy por encima de la media, y que además le ha permitido superar al Casco Viejo (50001) en la primera posición, gracias sobre todo a la llegada de nuevos vecinos.

En las zonas más modestas, por su parte, las subidas han sido mucho más contenidas. En los dos distritos urbanos más pobres de Zaragoza, Delicias y Las Fuentes, las rentas han crecido un 18,5% y un 17,4%, lo que los sitúa por debajo de la media. Según estos datos, estos dos barrios (50017 y 50002) registran 25.438 y 25.531 euros de media por curso, respectivamente, que si bien son valores absolutos superiores a los de 2013, sí permiten concluir que la brecha social se ha agrandado.

En ese sentido, la distancia entre las zonas más ricas y más pobres de la ciudad se ha agrandado desde los 14.000 euros de diferencia que había hace una década, con la crisis financiera aún palpable, hasta los cerca de 21.000 euros que existen hoy entre los citados barrios del sur de Zaragoza y los populosos de Delicias y Las Fuentes. Si se amplía el espectro a los barrios rurales, Casetas sigue cerrando el ranquin global, con 25.154 euros anuales de renta bruta media.

Factores de crecimiento

Este contexto de incremento en las rentas, propiciado por la buena salud general de la economía aragonesa y española, con más empleos (y además más cualificados), viene dado tras la pandemia de 2020 y ha provocado que en el último año casi todos los distritos postales de la capital aragonesa incrementen sus rentas, con algunas salvedades en los barrios rurales como Garrapinillos o Monzalbarba, que descienden pero muy ligeramente. En suma, Zaragoza ha crecido un 2,44% en este último año.

En esta última década, siempre hablando en datos fiscales recopilados entre 2013 y 2023, se han producido situaciones que han afectado directamente al comportamiento de las rentas en Zaragoza. Uno de los más evidentes es el crecimiento de la ciudad, que ya supera los 700.000 habitantes y se ha convertido en la cuarta capital de España superando a Sevilla en población.

Vista aérea del zaragozano barrio de Arcosur, que en 2013 aún no tenía código postal propio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Esta coyuntura se ve reflejada, por ejemplo, en el hecho de que Arcosur no contaba con su propio código postal en 2013 y de un tiempo a esta parte la Agencia Tributaria sí incluye sus datos en el 50022. Además, el barrio sigue sumando vecinos, con más de 300 declarantes nuevos en solo un año. Y también tiene sus ecos en la zona más rica ya que, si bien el código 50012 está calificado como Oliver-Valdefierro-Casablanca, la realidad es que también agrupa las calles de Rosales del Canal y Montecanal, dos de las zonas con más renta per cápita de la ciudad, sobre todo esta última.

Comparativa con otras ciudades

Aunque, eso sí, Zaragoza también tiene una serie de particularidades que hay que poner en la balanza a la hora de analizar los últimos datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, que hace balance de los 66 mayores municipios del país. Para entrar en ese listado, estos deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: tener más de 100.000 habitantes, más de 100.000 declaraciones de la renta o una renta bruta total superior a los 2.200 millones.

La capital aragonesa se sitúa en el puesto 23, por detrás de Madrid (puesto 7), Barcelona (9) y Valencia (14), mientras que Sevilla se queda tres lugares por debajo. Por delante de Zaragoza también aparecen otras ciudades de un tamaño menor como La Coruña, Oviedo, Granada o Tarragona, aunque los primeros puestos están copados en gran parte por municipios del anillo metropolitano de Madrid. En cabeza, de hecho, está el madrileño Pozuelo de Alarcón, con mucha diferencia gracias a sus más de 88.000 euros de renta bruta media. La también madrileña Boadilla del Monte (70.869 euros anuales) y Sant Cugat del Vallés (Barcelona, 66.073 euros al año) cierran el top 3.

En cuanto a la brecha social, sí es reseñable que la ciudad maña destaca por ser mucho más homogénea que las grandes capitales del país. En cuanto a las más cercanas en población (Bilbao no está incluida al contar con régimen fiscal propio), en Málaga la diferencia entre la zona más rica y más pobre es de 37.000 euros; en Sevilla, de 39.000 (influida por contar con el barrio más pobre del país, Torreblanca, con solo 11.354 euros de renta); y en Valencia, de casi 70.000 euros al año.

Madrid y Barcelona, por motivos obvios, todavía tienen una desigualdad mayor. En la capital española la diferencia supera los 81.000 euros al comparar el barrio más rico, Aravaca (103.933 euros de renta media), y los más pobres, Entrevías y Puente de Vallecas (22.593 euros). En la ciudad condal todavía es mayor, con más de 83.000 euros de distancia entre Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (107.513 euros anuales) y Vallbona-Ciutat Meridiana-Torre Baro-Canyelles (23.955 euros).