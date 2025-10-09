Llega la dana Alice: cómo golpeará a Zaragoza y Aragón a partir del viernes

El este peninsular se prepara para la llegada de la dana Alice, la primera gota fría de alto impacto que sufrirá España después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunciara que nombrará aquellas -al igual que sucede con las borrascas- que representen un riesgo grave para la población.

Ha sido la propia agencia estatal la que ha avisado de que el fenómeno será "muy adverso" durante los próximos días y ha activado ya desde este próximo viernes día 10 de octubre varios avisos en gran parte del Mediterráneo. La máxima alerta, de nivel rojo, está contemplada en el sur de Alicante y en el litoral de Murcia, donde podrían descargar 180 litros por metro cuadrado en 12 horas que, en el caso de la costa murciana, podría acumular 60 litros en tan solo una hora.

Además, Aemet mantiene avisos naranja en Valencia e interior de Murcia con acumulados de entre 30 y 60 litros en una hora; y de color amarillo en Ibiza y Formentera, el litoral de Castellón y de Tarragona (solo en el sur), e interior de Valencia, Granada y Málaga y en Sevilla. El sábado, los avisos se concentran en la zona este de la península y en el conjunto de Baleares.

Cómo afectará a Zaragoza y Aragón

Una dana es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos y se produce cuando una masa de aire frío en las capas altas de la atmósfera se descuelga y queda aislada de la corriente en chorro, que es la que condiciona en gran medida el tiempo en nuestro país. Esto es precisamente lo que ocurre desde este este pasado miércoles y durará, "al menos", hasta el lunes 13.

Aragón se librará de los golpes más severos de Alice, que entre el domingo y el lunes comenzará a perder intensidad. Será precisamente el 12 de octubre cuando la comunidad sufra la inestabilidad, aunque no dejará acumulaciones tan importantes como en las regiones vecinas. Según las previsiones de eltiempo.es, el acumulado a finales de semana en el sudeste de Teruel oscilará entre los 15 y 30 litros.

Antes, el viernes se esperan chubascos en Teruel durante las horas centrales del día y las precipitaciones se podrían extender el sábado a la parte septentrional de la provincia turolense, Bajo Aragón y puntos del Pirineo. El domingo sí que se registrarán lluvias con mayor extensión y afectarán, de nuevo, al conjunto de la provincia de Teruel y sur de la de Zaragoza. En la capital, salvo giro inesperado de la previsión, la Ofrenda de Flores no estará pasada por agua.