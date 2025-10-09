Malestar y largas filas en las agencias de Zaragoza para conseguir un viaje del Imserso: "Es una tomadura de pelo"

Desde primera hora de la mañana, los jubilados aragoneses se han plantado en las agencias de viajes para comprobar si habían recibido el destino que querían para su viaje del Imserso 2025-2026. Más de 4,3 millones de personas en toda España han hecho esta solicitud, con el objetivo de poder irse unos días de descanso a destinos como las Canarias, playas de Andalucía o incluso la costa cantábrica. Las largas filas se han formado desde primera hora en puntos como las agencias de Nautalia en el Coso o en Avenida Goya, así como en varias de Halcón Viaje en la capital. Entre los allí presentes había muchas caras de indignación tras quedarse en la reserva y no conseguir su destino.

La estadística invitaba a ello, ya que este programa de Turismo tan solo había concedido algo más de 880 mil plazas, ni un 21% de la demanda cubierta, para las tres clases de viajes que se ofrecen: costa peninsular (más de 440 mil), costas insulares (228 mil) y turismo de escapada y viajes de procedencia europea (210 mil).

Así que ante esta situación, jubilados y jubiladas aragonesas han manifestado su descontento en las puertas de las agencias de viajes en Zaragoza. Conforme iban saliendo, los murmullos aumentaban: "Hemos entrado y directamente nos han dicho que no hay nada. Nos explicaban que había que venir el día de antes con la carta para que la fueran colocando, y hoy que venimos con el papelito legalmente cuando estaba asignado, no queda nada", comentaba Mariví, que esperaba poder irse de escapada por Cantabria. Lo mismo que Mercedes, que ha estado esperando "dos horas para nada, para que le digan que tendría que haber venido el día anterior". "Todos los que salían iban diciendo lo mismo", dice la mujer.

Larga fila en una de las agencias de Halcón Viajes, en Zaragoza / PABLO IBANEZ

"Otra explicación que nos han dado es que es posible que se vayan liberando plazas. Ahora pregunto yo ¿con qué criterio?", exclama Rita, que además pide que haya condiciones para poder acceder a estas vacantes liberadas. "De verdad, esto para mí no es justo. La oferta y la demanda está desequilibrada, pero desde mi punto de vista, debe haber estos criterios para que todo el mundo pueda beneficiarse en cierta manera", concluye.

Otros han sido más duros todavía, tachando esta situación de "horrorosa" o de que les "toman el pelo". "Ha sido una estafa claramente. Desde las 9 de la mañana en el ordenador y la página bloqueada, y una vez se desbloquea está todo cogido. ¿Quién lo coge? Imagino que las agencias", apunta M. P. B., otra persona a la que en las oficinas de viajes le han comentado que podría haber dejado su sobre "varios días antes".

Todos los desplazamientos suponen al Imserso un gasto superior a los 58 millones de euros y todos ellos incluyen alojamiento, transporte de ida y vuelta, seguro, servicio de medicina general y programas de animación sociocultural.