¿Por qué Oliver-Valdefierro-Casablanca es la zona más rica de Zaragoza?

50012. Ese es el código postal Oliver-Valdefierro-Casablanca, el más rico de Zaragoza. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, en base al ejercicio fiscal de 2023, esta zona ha vuelto a ser la que mayor renta bruta media ha declarado de toda la ciudad. En concreto, 46.109 euros anuales, una subida del 2,87% respecto a 2022, por encima de la media zaragozana (2,44%), tendencia que se hace todavía más evidente en la última década.

Y es que, en la comparativa entre 2013 y 2023, este distrito postal ha superado al Casco Viejo en el primer lugar de la tabla, con un crecimiento en sus rentas anuales del 34,1%. En términos absolutos, de 34.370 a 46.109 euros. Es decir, casi 12.000 euros, un número que duplica la subida media registrada en Zaragoza en ese mismo período, que ronda los 6.000 euros al año (un 22,3% a nivel porcentual). Pero, ¿a qué se debe este crecimiento?

Lo primero que choca al ver el dato es que, en la nomenclatura del código postal, se hace referencia a dos barrios obreros: parte del Oliver y Valdefierro. La cuestión radica en que el 50012 también está asignado a dos zonas con una renta per cápita muy superior: Rosales del Canal y, especialmente, Montecanal, hogar de alguna de las urbanizaciones más exclusivas de la ciudad, así como a algunas calles de Casablanca, estas sí reflejadas en la nomenclatura.

A este factor se suma otro mucho más simple: el sur de Zaragoza es un ámbito en desarrollo y crecimiento urbanístico, lo que está atrayendo a un número mayor de habitantes que, además, tienen rentas más elevadas. Tanto es así que, mientras que en 2013 había 17.240 declarantes en Oliver-Valdefierro-Casablanca, en 2023 esa cifra ya rondaba los 20.400. Esas 3.000 nuevas declaraciones de la renta responden a la mudanza de nuevos vecinos al sur, y no solo a Montecanal, sino también a Valdefierro.

Una coyuntura que no tiene visos de detenerse, ya que esta misma semana se ha aprobado un expediente para comenzar el proceso de recalificación de los suelos de la antigua Casa y Confort, entre la avenida Rodríguez Ayuso (que separa Valdefierro y Oliver) y la calle Biel, vía esta última en la que están surgiendo nuevas urbanizaciones de viviendas libres en los últimos tiempos, así como en sus colindantes. En el caso de que la operación de Casa y Confort se complete, cabrán otras 84 viviendas, 70 de ellas libres (y, por tanto, más caras), con unos 200 nuevos vecinos. Y este es solo un ejemplo.

Otros casos

En esa misma tesitura están otros distritos postales, como el de Torrero-La Paz-Parque Venecia (50021) o el otro código que lleva el nombre de Casablanca (50019) y que en este caso incluye otro joven barrio, Valdespartera. En el primer caso, hace una década apenas había 932 declaraciones de la renta, y en 2023 ya fueron 5.248 por el tirón de Parque Venecia. Un tirón que, en su caso, Valdespartera provocó en el 50019, que ha crecido de 10.199 declarantes fiscales a 14.608.

El próximo gran auge será, en principio, el de Arcosur, con código propio desde 2017, el 50022 (antes se incluía, precisamente, en el 50012). Solo entre 2022 y 2023 ha sumado 332 IRPF y prevé seguir creciendo hasta los 70.000 habitantes en los próximos lustros. Y también la zona más rica, ese 50012, seguirá subiendo, ya que se van a construir 100 nuevos chalés en Montecanal, con precios superiores (en algunos casos, muy superiores) a los 600.000 euros.

En el otro extremo se ubican las zonas más consolidadas de la ciudad, donde el número de habitantes permanece mucho más estable. Situación visible en el citado Casco Viejo (50001), que apenas ha registrado 641 nuevos declarantes en la última década, pasando de 6.604 a 7.245, y que ahora ocupa el segundo lugar entre los ricos.