Las familias del colegio María Moliner, satisfechas con su nueva cocina propia: "Queríamos que nuestros hijos comieran bien"

El CEIP María Moliner, situado en el barrio de San José, Zaragoza, ha inaugurado su nueva cocina propia que servirá a todos sus alumnos apuntados al servicio de comedor. Comerán cada día entre 170 y 180 alumnos de todos los cursos de infantil y primaria, sobre todo alimentos que no sean ultraprocesados para seguir con el ejemplo saludable de la "comida de toda la vida", aseguran desde el centro.

Alicia Eraso, secretaria del Ampa del María Moliner, comenta que desde la junta llevaban muchos años luchando por esto, ya que siempre han defendido una educación de calidad, por lo tanto, también debían defender una "comida de calidad". "Queríamos que todos nuestros hijos pudieran comer bien, comida de calidad y hecha en el día y no comida que trajeran cocinada de antes", comenta Eraso. Tras recogidas de firmas, "caceroladas" o incluso plenos en el ayuntamiento, asegura esta madre, la asociación de padres del centro han podido ver hoy "por fin" el funcionamiento de esta cocina, lo que les sabe como un "sueño cumplido".

"Esto lo supone todo. Supone enlazarlo con el proyecto educativo e invita enseñar a los niños lo que es una comida sana", dice una madre del colegio, que nota una gran mejoría respecto a la comida de antes, con la que algunas veces los pequeños "salían con hambre" o hasta les entraba "dolor de barriga".

La opinión de los comensales

Y tras el turno de palabra de los padres y madres, llega el de los hijos, los que han dado un veredicto final. Dos pequeños de tercero de primaria, Marcos y Amelia, han disfrutado hoy de un menú "completo y equilibrado": brócoli de primero, pollo asado acompañado de una ensalada variada de segundo y de postre un yogur natural con azúcar.

A ambos alumnos de 7 años "les ha gustado mucho" la comida de hoy, "más que otras veces". "Estaba muy rica, pero lo que más me gusta de aquí es la pasta", explica Marcos. Eraso, su madre, dice que parte de que estos espaguetis le gusten tanto es por su salsa de tomate, que "no es de bote, sino de tomate natural triturado con su cebolla, pimientos y especias".

A Amelia también "le gustó" la pasta y su plato de verdura quedó vacío en minutos, pero lo que quiere comer otro día en el cole son pechugas empanadas.

Niños de tercero de primaria, Marcos y Amelia en el medio, en su hora de comedor / PABLO IBANEZ

"Son alimentos comestibles, pero no nutrientes"

Y pese a ser hora de la comida, también ha habido tiempo para aprender e informarse de cómo se ha mejorado en la alimentación de los niños y niñas del María Moliner. Nuria Martínez López, nutricionista oscense, ha dado una pequeña charla después de la comida de varios miembros del Ampa y del centro junto a concejales y políticos que se han acercado a esta inauguración.

"Hay evidencia científica de que comidas ultraprocesadas o frías pueden estar relacionadas con el desarrollo de trastornos de la infancia, como el sobrepeso, la hiperactividad o la diabetes", explica la nutricionista. "No podemos permitir que nuestros niños estén expuestos a esto, tenemos que darles la cocina que nosotros teníamos de pequeños", concluye.

Martínez también ha aclarado que si desde muy pequeños se toman estos ultraprocesados puede acabar "afectando" al sentido del gusto de los niños y podrían "no distinguir qué alimento realmente es natural".