Así puedes acceder a una VPO en Zaragoza: estos son los requisitos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido crear un listado para poder acceder a las viviendas de protección oficial de su parque público y que, hasta ahora, "no contaba con unos criterios unitarios y de publicidad extensiva para garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos". El primer paso se dará para asignar con esos criterios, "estables, unificados y transparentes" ocho VPO de alquiler con opción a compra en Torrero.

Desde el consistorio matizan que este tipo de pisos están destinados a un perfil distinto al del listado de alquiler de vivienda social. En este caso, están dirigidas a mayores de edad que no sean propietarios ni usufructuarios de vivienda, conforme a la normativa autonómica vigente sobre vivienda protegida. Además de estar empadronados en el municipio de Zaragoza, los solicitantes tienen que tener unos ingresos en la unidad de convivencia que no deberán superar 4,5 veces IPREM ponderado.

Asimismo, cuando se cumplan cinco años, el inquilino puede comprar el domicilio o, de lo contrario, debe dejarlo para que se reasigne si cumple siete años. Por otro lado, para poder acceder a una vivienda destinada a personas con discapacidad, es necesario acreditar un grado igual o superior al 33%. La vivienda se adjudicará a aquellas unidades de convivencia en las que al menos una persona tenga reconocido este porcentaje de discapacidad. En el caso de que la vivienda no se adjudique por falta de solicitantes o por incumplimiento de estos, se destinará a los demandantes que constan en la lista de reserva

Entre los beneficios, el coste de arrendamiento de la vivienda, incluyendo anejos y gastos de comunidad, no podrá superar más del 30% de los ingresos mínimos anuales de la unidad de convivencia. Para acceder, se debe remitir la solicitud y la documentación requerida a través del Registro electrónico del Ayuntamiento de Zaragoza en la web: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/11901 y, excepcionalmente, de forma presencial en la sede de Zaragoza Vivienda, presentando la documentación en la calle San Pablo, 48.

Sorteo

Si las solicitudes son mayores que el número de pisos disponibles, estos se sortearán entre los ciudadanos que hayan mostrado interés. Los primeros puestos deberán verificar que cumplen todos los trámites y el resto de solicitudes quedarán en una lista de espera.

En el supuesto de que se dispusiera de alguna vivienda de esta promoción con posterioridad a esta convocatoria, se pondrá a disposición de la lista de reserva de solicitantes de vivienda generada en este proceso. En este caso Zaragoza Vivienda volverá a comprobar el cumplimiento de requisitos en la fecha en la que se disponga de una vivienda, siempre que haya transcurrido un plazo superior a seis meses desde la fecha de publicación del listado definitivo.