Satisfacción en los pueblos de las Cinco Villas con el nuevo mapa concesional de buses: "Es un avance muy positivo"

Satisfacción. Eso sienten los vecinos de los pueblos beneficiados de la puesta en marcha del Lote 15 del nuevo mapa concesional de autobuses, que ha traído como novedad 20 nuevas líneas que multiplican por dos las rutas con Ejea de los Caballeros y Tauste con Zaragoza ciudad. Entre estas nuevas rutas se encuentran unas inéditas para varios municipios de las Cinco Villas, concretamente tres: Undués de Lerda, Bagüés y Malpica de Arba, donde este servicio se ha recibido como algo "muy positivo".

Así, la línea Sos del Rey Católico - Undués de Lerda, de tan solo 13,1 kilómetros, va a poder usar este servicio los martes de cada semana. Saldrá temprano a las 6.45 para llegar a Sos en una media hora y volverá a Undués sobre las 19.40 aproximadamente. Su alcalde, Mario Córdoba, comenta que la mayoría de habitantes lo usarán para visitas médicas, ya sean en Sos, Ejea o Zaragoza. "Cualquier persona dependiente podrá acercarse al médico sin problema a hacerse una revisión o cualquier otra cuestión. Además, así se evitará que vecinos de la zona tengan que acercarse a llevarles en sus coches expresamente a eso", explica Córdoba.

Como alcalde, hubiera preferido que este autobús se pusiera un viernes o un domingo, para que los unduesinos que vivan en la capital o en otros pueblos que tienen casa allí puedan movilizarse con más facilidad a pasar el fin de semana. Pero el mismo Córdoba entiende que no todo puede ser, y que ya están más que satisfechos porque esta 'conexión' con Zaragoza ciudad "no existía, lo cual es un gran avance".

Conexión pueblo-ciudad

Otra localidad cercana es Bagüés, que tiene un autobús es a demanda y sale todos los miércoles a las 6.45 para llegar a Sos del Rey Católico en torno a las 7.30. Este es un recorrido "exprés", ya que a las 10 de la mañana estará de vuelta al municipio. Alberto Pérez, alcalde de la localidad, ve esto como algo "muy positivo" pese a ponerse en marcha solo un día a la semana. "Somos pocos, pero servirá para aquellos que quieran ir al médico aquí al lado. Se podría decir por los horarios que lo han preparado para eso", dice Pérez.

Ya no tanto por el número de días, otra cuestión que planteó a Transportes es la posibilidad de conectarles con la provincia de la Jacetania, por cuestiones de recados de los vecinos. "Muchos de aquí van a hacer la compra a esa comarca, o también a reuniones y trámites bancarios, por lo tanto es algo que sería fantástico", opina el alcalde de Bagüés.

Plano de todas las líneas de bus del nuevo mapa concesional / GOBIERNO DE ARAGÓN

Por último está Malpica de Arba, ubicado entre Biota (municipio al que pertenece) y Uncastillo, que tendrá una ruta a este último los lunes a las 7.15, con hora de vuelta a las 15.40, en un recorrido de algo más de 10 minutos. El alcalde de la localidad, Ezequiel Marco, ve esto como algo "más que positivo" para un pueblo que tiene tan sólo 12 empadronados.

"Es una opción muy buena para nuestra población, que cada día es menos y envejece más, para sus gestiones ya sean de salud u otro tipo. Les permite ir a Uncastillo y de ahí con otras conexiones llegar a Ejea o a la capital", añade Marco. El alcalde concluye que con esta nueva línea de transporte puede hacer que "la gente se quede más en los pueblos" al tener más alternativas tanto de ida, como de vuelta.