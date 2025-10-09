Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres

Los códigos postales esconden, entre sus números, miles de historias. Vidas que se ven reflejadas año a año en la declaración de la renta y que, por consiguiente, se clasifican en función de los cinco números asignados al lugar de residencia de cada ciudadano. En el caso de las grandes ciudades, como Zaragoza, estos datos fiscales (recién actualizados por la Agencia Tributaria en base al ejercicio 2023) permiten discernir entre los barrios más pudientes y los más humildes de la capital aragonesa.

En primer lugar, con una renta bruta media de 46.109 euros anuales, están los que abarca el 50012, especialmente Montecanal, Rosales del Canal y parte de Casablanca, en una media que ha crecido también por las nuevas urbanizaciones de Valdefierro. A este distrito postal le sigue el del Casco Viejo (50001), que abarca desde la plaza de los Sitios hasta el paseo Echegaray y Caballero y que en su día ocupó el primer lugar. Ahora, cuenta con 42.428 euros de renta media por año.

El podio lo cierra otra de las zonas más consolidadas de la ciudad, en Universidad-Romareda. Este código postal (50009), que coge prácticamente todo el distrito Universidad, tuvo en 2023 una renta declarada media de 41.582 euros anuales. También por encima de los 40.000 euros se sitúa el 50006 (Centro), en este caso con 40.389 euros en el área comprendida entre el Parque Grande José Antonio Labordeta y Gran Vía.

Cabe recordar que la media en Zaragoza es de 32.289 euros brutos anuales, cifra superada por hasta nueve distritos postales en 2023. Además de los cuatro mencionados, también están por encima la zona de Sagasta (39.386 euros), Independencia (38.233 euros), Torrero-La Paz-Parque Venecia (36.691 euros), Miralbueno (35.677 euros) y Casablanca (33.019 euros, incluyendo Valdespartera).

Las menores rentas

Por contra, las menores rentas se registran en las partes más antiguas y consolidadas de la ciudad, barrios que por lo general son populosos y obreros. En último lugar está Casetas, con 25.154 euros de renta media anual, y ya en lo relativo a los distritos urbanos cierran la lista Delicias (25.438 euros) y Las Fuentes (25.531 euros).

A estos les sigue, curiosamente, un barrio que está entre los códigos postales más ricos y más pobres: Torrero. Y es que esta zona tiene asignado tanto el 50021 junto a La Paz y Parque Venecia, por encima de la media zaragozana, pero también tiene buena parte de sus calles en el 50007 (con otra parte de La Paz y San José). En este último distrito postal la renta media al año es de 26.609 euros.