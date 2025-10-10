Aragón tilda de "ocurrencia de la ministra" la reducción de ratios de alumnos en las aulas
Por otra parte, desde Fapar ven la decisión con buenos ojos ya que "mejorará la atención individualizada"
M. Vital
El Ministerio de Educación ha planteado un anteproyecto de ley para reducir las ratios de alumnos en Primaria y ESO. De acuerdo a ello, se pretende bajar de los 25 actuales a los 22 en Primaria y de 30 a 25 en Secundaria. Desde el Gobierno de Aragón han recordado que estas ratios "ya se cumplen en la comunidad" y la consejera de Educación, Tomasa Hernández, tachó esta propuesta de ley como una "medida electoralista" por parte de Pilar Alegría. "La ministra anuncia una ocurrencia sin consensuarla con las comunidades, sin detallar el coste de la medida y cómo transferirá el dinero que cueste a las comunidades", ha apuntado Hernández.
La consejera ha añadido que "la propuesta llega sin un plan claro de implementación ni una previsión presupuestaria que garantice su viabilidad", ha añadido. Del mismo modo, la propuesta requerirá de contratación de nuevos docentes para cubrir las necesidades del sistema educativo, "pero el ministerio no ha especificado cómo se financiará esta ampliación de plantilla ni qué recursos se destinarán para ello", han indicado desde Educación.
Según la DGA, la medida está "aparentemente diseñada para ganarse el favor de los docentes y de los sindicatos, sin ningún tipo de planificación, ni previsión, ni lealtad institucional hacia las comunidades autónomas". "Reclamamos al Ministerio mayor transparencia, diálogo institucional y responsabilidad presupuestaria antes de avanzar en una reforma que, sin una planificación adecuada, podría generar más problemas que soluciones", han recalcado.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres en Aragón (Fapar) valora "de forma positiva" la reducción de ratios y, aunque en las anteriores legislaturas se hayan venido reduciendo estos datos, esto es "otro paso más". "Este ajuste puede beneficiar a la atención individualizada del alumno, lo que mejorará la calidad de la educación en la comunidad", comentan desde Fapar.
