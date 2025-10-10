El Ayuntamiento de Zaragoza renovará más de un centenar de toldos del frente fluvial de la Expo

El Ayuntamiento de Zaragoza va a continuar renovando los toldos que antaño protegían del sol la zona del frente fluvial de la Expo. El pasado mes de marzo ya se colocaron 33 nuevas lonas por 23.000 euros justo en la zona en la que se iba a celebrar el festival The Champions Burguer. En esta ocasión, la actuación busca ser más ambiciosa y, como mínimo, se colocarán 110 nuevos toldos en un área más amplia y que abarcará gran parte de la superficie del recinto de Ranillas que queda entre el Acuario y el propio río.

Así, el consistorio zaragozano ha licitado un contrato para hacerse con "un mínimo" de 110 unidades de toldos, que tendrán unas dimensiones de 2x6 metros, la misma superficie que las que ahora hay, si bien muchas se han descolgado o han desaparecido. El valor del contrato asciende hasta los 110.000 euros, IVA incluido, y está financiado con el plan de sostenibilidad turística de la capital aragonesa, cuyos fondos provienen de la Unión Europea.

El contrato incluye el montaje y la retirada de los toldos que todavía quedan, así como sustitución por los nuevos, que serán de cuatro colores: verde, rojo, naranja y dorado. Una de ellas contendrá una inscripción que, no obstante, no consta en los pliegos de la licitación y que será decidida por Zaragoza Cultural. Una vez se firme la adjudicación, la empresa escogida dispondrá de tres meses para realizar los trabajos.

Otras actuaciones

El objetivo de estas labores es seguir acondicionando, muy poco a poco, el frente fluvial de la Expo y todo el entorno de las plazas temáticas y el exterior del anfiteatro, una zona que contiene elementos muy deteriorados, como son las obras de arte adornan todo el entorno, el banco ecogeográfico e incluso las farolas y luminarias, que están descascarilladas.

No obstante, el ayuntamiento ha acometido en los últimos tiempos algunas actuaciones para tratar de mejorar todo el entorno del recinto de la Expo en un plan en el que va de la mano del Gobierno de Aragón para tratar de devolver a la vida todos los edificios vacíos. Así, el consistorio ya ha intervenido en la escultura 'Alma del Ebro', de Jaume Plensa, colocada a las puertas del Palacio de Congresos y también lleva años remodelando el anfiteatro, un escenario que ha vuelto a utilizarse con motivo del festival Vive Latino.