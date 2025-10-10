El barrio de Zaragoza donde las declaraciones de la renta se ha disparado un 467% en solo diez años

Es uno de los barrios más jóvenes de Zaragoza y su crecimiento no solo se ve reflejado en sus últimos desarrollos urbanísticos, sino que también lo hace en su código postal. Parque Venecia, en el distrito Torrero-La Paz, ha experimentado un incremento del 467% en el número de declarantes de la renta en los últimos diez ejercicios fiscales contabilizados por la Agencia Tributaria.

En ese sentido, esta joven zona, que ya cuenta con 8.000 habitantes, ha pasado de apenas 932 declaraciones en 2013 a 5.284 en el pasado 2023. Unos números que reflejan la realidad de un barrio cuya primera piedra se puso en 2009 y que no recibió a sus primeros moradores hasta 2011. Desde entonces, no ha dejado de crecer con una tendencia que va a seguir en los próximos años, cuando se urbanice Parque Venecia 2 y sus nuevos vecinos lleguen a partir de 2027.

Su código postal, el 50021, también es uno de los más jóvenes de la capital aragonesa, bajo el nombre Torrero-La Paz-Parque Venecia (también agrupa Puerto Venecia, los pinares y el cementerio, entre otros). Su renta bruta media es de 36.961 euros anuales, por encima de la media zargaozana (32.289 euros), cifra que ha crecido considerablemente respecto a 2013 (estaba en 25.705 euros al año). Y entre 2022 y 2023 ganó tanto declarantes, más de 350, como en renta, en torno a 2.700 euros más de promedio.

El resto del distrito Torrero-La Paz y su código postal, que también agrupa San José Alto (50007) es uno de los más humildes de la ciudad, con 26.609 euros anuales de renta bruta media, aunque muchísimos más declarantes (39.416). En el global, Zaragoza también ha experimentado un crecmiento en el número de declaraciones al fisco acorde al incremento en su número de habitantes, con 362.687 contribuyentes en 2013 y 424.368 en 2023, un 17% más.

En esa línea, otras zonas que crecen a un ritmo mayor son las que están en expansión urbanística como Miralbueno (+45,2%); Valdespartera (+43,2%), que experimentó el auge de Parque Venecia un lustro antes; Parque Goya 2 (+23,5%), Santa Isabel (+28,27%); o San José Bajo (23,3%).