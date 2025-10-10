Cierra para siempre uno de los McDonald's históricos de Zaragoza
Es uno de los locales más míticos
Uno de los McDonald's históricos de Zaragoza ha cerrado sus puertas para siempre. La cadena de restaurantes de comida rápida ha clausurado uno de sus locales más míticos y situado en un centro comercial que lleva activo desde mayo de 1990, es decir, más de 35 años.
Antaño, el centro comercial del Carrefour del Actur fue uno de los más boyantes de Zaragoza junto al Augusta, que ahora se encuentra en plena decadencia, como Grancasa, que fue toda una revolución cuando se inauguró en 1997.
Ahora la situación es muy distinta y es verdad que el hipermercado Carrefour sigue teniendo mucho tirón, pero no así el resto de negocios del centro.
El McDonald's ha cerrado definitivamente sus puertas y cuenta con mensajes de despedida en la puerta. De hecho, también hasta se ha retirado la rotulación y los logos de la cadena.
De todos modos, McDonald's mantiene diez restaurantes abiertos en Zaragoza: Plaza Imperial, Los Enlaces, Puerto Venecia (se especula con que abrirá otro pero dentro del centro, no fuera como está ubicado ahora), Coso, La Almozara, Plaza Utrillas, La Torre Outlet, Grancasa, Azucarera en San Juan de la Peña y el Paseo Sagasta.
