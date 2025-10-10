Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Último intento por evitar la huelga del tranvía en Zaragoza: reunión 'in extremis' entre empresa y sindicatos

Ambas partes se encontrarán este sábado en el SAMA para retomar las negociaciones

Imagen de archivo de un tranvía circulando por Zaragoza.

Imagen de archivo de un tranvía circulando por Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

Última oportunidad. La huelga del tranvía de Zaragoza, que comenzará en la madrugada del sábado, podría cancelarse finalmente. Los sindicatos y la empresa se reunirán en la mañana del mismo sábado para intentar, a tan solo unas horas de que comiencen los paros, un acuerdo 'in extremis'. La preocupación reside especialmente en el propio domingo, el día grande de las Fiestas del Pilar, la jornada con más afluencia por la ofrenda, durante el día, y por la madrugada anterior, la última gran noche del Espacio Zity.

