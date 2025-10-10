Las VTC disparan sus precios en las Fiestas del Pilar: esta es la diferencia con un taxi en un trayecto hasta el Espacio Zity

Es una de las denuncias más recurrentes del sector del taxi y en estas Fiestas del Pilar de Zaragoza está quedando al descubierto. Las VTC llevan varios días en los que, aprovechando el incremento exponencial de la demanda, disparan sus tarifas y las van modificando a la carta frente a un gremio, el de los taxistas, que tiene precios fijos marcados por la ley y denuncia "competencia desleal". Algo que, indican, también sucede al contrario, ya que en los momentos con menor número de peticiones las VTC aprovechan para bajar sus precios por debajo de los límites legales.

En el caso de las fiestas, esta situación es fácilmente comprobable. A las 20.00 horas, este periódico ha intentado solicitar un viaje idéntico con las tres compañías que operan en Zaragoza (Uber, Cabify y Bolt) y con un taxi convencional desde uno de los epicentros festivos, la plaza Aragón, hasta el recinto ferial de Valdespartera, donde se concentran unas 35.000 personas diarias, en su mayoría para acudir a los conciertos del Espacio Zity.

En ese sentido, Bolt ya había puesto su tarifa en más de 67 euros, mientras que Cabify la situaba en 46 euros. Precios que, por cierto, se habían incrementado en 20 euros en tan solo diez minutos. Uber (casi 25 euros) se mantenía a esa hora a precios más competitivos, aunque igualmente muy por encima del taxi, que establecía un precio máximo de 14,2 euros.

Tarifa de Bolt a las 20.02 horas desde el centro de Zaragoza hasta el Espacio Zity. / EL PERIÓDICO

Con todo, la situación se agrava conforme van pasando las horas. Un usuario compartía con este diario un pantallazo de hace unos días en el que se muestra como Uber le pedía a las 7.12 de la mañana, cuando quería regresar desde Valdespartera hasta su domicilio, en La Puebla de Alfindén, 84,91 euros, en un trayecto que en otras jornadas había hecho con un taxi por poco más de 20 euros. Tanto es así que la propia aplicación avisaba de "precios más altos de lo habitual".

Conviene recordar que, en principio, hay convocada una huelga que afectará al servicio del tranvía el día del Pilar, lo que provocaría un significativo aumento de la demanda de vehículos de este tipo, lo que podría hacer crecer esta problemática.

Tarifa de un Uber a las 7.12 desde el Espacio Zity hasta La Puebla de Alfindén. / EL PERIÓDICO

En cualquier caso, no se trata de un hecho aislado ni exclusivo de Zaragoza. El Ministerio de Consumo ya se vio obligado a abrir una investigación contra las VTC por supuestas subidas de precio el día del apagón eléctrico que sacudió a todo el país el pasado 28 de abril. Un caso que todavía es más grave, al tratarse de una emergencia de protección civil, y de demostrarse las sanciones podrían ser de hasta 100.000 euros o de hasta seis veces el beneficio obtenido por la empresa infractora de forma ilegal.

En Aragón, el Ejecutivo autonómico ya publicó una disposición normativa que habilitaba a la Policía Local de Zaragoza a llamar a la grúa si detectaba una VTC sin licencia, ya que la ley actual establece un reparto 1/30. Es decir, una VTC por cada 30 taxis, lo que da un máximo de 59 licencias que en la capital aragonesa llevan tiempo cubiertas. En los próximos meses está previsto que se apruebe una ley VTC que regulará todo el sector, incluido el taxi, y que en principio dará unos dos años a estas empresas para regularizar su situación.