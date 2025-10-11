Avance de la entrevista a Natalia Chueca: "Hemos dejado obras para más adelante, pero había tanto déficit..."

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, hace balance de su gestión en el día del Pilar antes de encarar la recta final de su mandato. Un año, 2026, que estará marcado por la coincidencia de tres grandes obras que transformarán la ciudad, como son el Coso, la avenida Valencia y el Portillo. En la entrevista, la regidora también repasa los asuntos que copan la actualidad municipal, desde algunas polémicas con la relacionada con Casa Palestina o con el cierre de alguna Zonas Jóvenes, hasta el repaso de las claves del futuro de una capital aragonesa que prevé la llegada de inversiones millonarias y un crecimiento urbano y poblacional importante en los próximos años.