Avance de la entrevista a Natalia Chueca: "Hemos dejado obras para más adelante, pero había tanto déficit..."

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN conversa con la alcaldesa de Zaragoza con motivo del día del Pilar para repasar la actualidad municipal

VÍDEO | Adelanto de la entrevista a Natalia Chueca

Jaime Galindo

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, hace balance de su gestión en el día del Pilar antes de encarar la recta final de su mandato. Un año, 2026, que estará marcado por la coincidencia de tres grandes obras que transformarán la ciudad, como son el Coso, la avenida Valencia y el Portillo. En la entrevista, la regidora también repasa los asuntos que copan la actualidad municipal, desde algunas polémicas con la relacionada con Casa Palestina o con el cierre de alguna Zonas Jóvenes, hasta el repaso de las claves del futuro de una capital aragonesa que prevé la llegada de inversiones millonarias y un crecimiento urbano y poblacional importante en los próximos años.

La estación de Delicias se convierte en un refugio para decenas de personas sin hogar: "Es más segura que el albergue"

Avance de la entrevista a Natalia Chueca: "Hemos dejado obras para más adelante, pero había tanto déficit..."

VÍDEO | Adelanto de la entrevista a Natalia Chueca

Una menor denuncia una agresión sexual en Valdespartera y las fiestas paran cinco minutos

Habrá huelga del tranvía de Zaragoza en el día del Pilar: el conflicto se agrava por los servicios mínimos

La fábrica de Zaragoza que ejerce como "buen vecino" en uno de los barrios tradicionales de la ciudad

La floristería de Zaragoza que lleva más de 40 años elaborando la Cruz de Lorena

La historia de por qué Carmen Sevilla donó sus joyas a la Virgen del Pilar y se casó en la basílica: "Era muy devota"

