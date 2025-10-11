Habrá huelga del tranvía de Zaragoza en el día del Pilar: el conflicto se agrava por los servicios mínimos

Habrá huelga en el tranvía de Zaragoza el día del Pilar. La última negociación, convocada para este sábado con el objetivo de evitar los paros 'in extremis', ha finalizado sin acuerdo y los trabajadores comenzarán sus reivindicaciones a partir de las 00.00 horas. Esta primera jornada durará 24 horas, aunque con unos servicios mínimos del 80% que limitarán sus afecciones al público, con la vista puesta especialmente en esta madrugada, con miles de jóvenes acudiendo al Espacio Zity de Valdespartera, y en la ofrenda del domingo.

Precisamente, los servicios mínimos establecidos por el Ayuntamiento de Zaragoza han generado un nuevo punto de desencuentro. Desde el Sindicato Ferroviario, que ostenta la presidencia sindical, han denunciado que la empresa ha designado a varios miembros del comité de huelga como servicios mínimos, lo que a su juicio "dificulta gravemente el desarrollo de la huelga". Además, denuncian que "puede constituir una vulneración del derecho fundamental de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española".

Conviene recordar además que en el siguiente parón, de 5.00 a 7.00 del lunes 13, los servicios mínimos serán del 100%, lo que deja la huelga sin efecto. El resto de días, a excepción del fin de semana del 18 y 19 de octubre, estarán entre el 80% y el 90%. Con todo, desde el Sindicato Ferroviario han pedido "comprensión y apoyo" a la ciudadanía, ya que reivindican que sus reivindicaciones "no son económicas, sino de salud, seguridad y dignidad profesional".

En concreto, las tres demandas suponían la estabilización de la jornada entre las 7,5 y las 8 horas, descansos "reales" de 20 minutos y un plus para el colectivo de Atención al Cliente. Los dos últimos puntos estaban prácticamente cerrados y en el primero hubo acercamientos muy importantes el pasado jueves, pero los sindicatos exigían que se aplicase la nueva jornada desde el 1 de enero de 2026 y la empresa prefería esperar a cerrar el nuevo convenio, que lleva caducado desde 2024. Una fricción que no se ha salvado este sábado, por lo que la huelga sigue en pie