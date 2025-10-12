La huelga del tranvía de Zaragoza pincha en sus primeras horas

La huelga del tranvía de Zaragoza, que empezaba este domingo, ha pinchado en sus primeras horas. El escaso seguimiento se ha unido a los ya de por sí elevados servicios mínimos que había establecido el ayuntamiento, del 80%, y ha provocado que apenas se notasen las afecciones en sus primeras horas, que por cierto eran las más críticas. Según los datos facilitados por la operadora, de los 14 conductores que estaban fuera de esos servicios mínimos y podían seguir la huelga entre las 00.00 y las 14.00 horas, tan solo han sido tres los que la han secundado.

La preocupación principal residía en la pasada madrugada, sobre todo en el desplazamiento de miles de jóvenes hasta el recinto ferial de Valdespartera para la penúltima noche del Espacio Zity. A las 00.00 horas, sí hubo quien reconocía desde las paradas del centro que se había organizado debido a la existencia de la huelga, pero las afecciones ya fueron mínimas.

El segundo punto crítico que se temía ocurría poco después, con la ofrenda floral que se está desarrollando en estos momentos y que provoca que haya miles de zaragozanos que se trasladan hasta el centro en tranvía. En este caso, las afecciones también han sido mínimas y las frecuencias han sido cercanas a los tiempos habituales, teniendo en cuenta además que en este día del Pilar los tranvías circulan en bucle.

En cualquier caso, la convocatoria de huelga sigue en pie durante todo el día. A partir de este lunes, ya no serán paros completos sino parciales y tendrán su primera tanda de 5.00 a 7.00, aunque los servicios mínimos serán del 100% en esa franja, lo que dejará sin efecto la huelga. La justificación para ello reside, según el decreto municipal, en motivos de "seguridad y orden público", ya que a esa hora concluye la última noche del Espacio Zity, que congrega a 30.000 personas diarias.

También el lunes habrá paros de 22.00 a 23.59 horas, coincidiendo con el fin de las fiestas y actos multitudinarios como los fuegos artificiales. Para ese tramo, los servicios mínimos serán nuevamente del 80%. Martes, miércoles, jueves y viernes, los cuatro días laborables afectados, tendrán servicios mínimos del 90% en los paros matutinos y del 80% en los de la tarde. Y, por último, el sábado 18 y domingo 19 (último día), estos servicios mínimos serán del 60%, los más bajos.

El conflicto

Mientras, los sindicatos y la empresa se emplazarán en los próximos días a nuevas reuniones para intentar desatascar el nuevo convenio, ya que el actual caducó a principios de año. La principal fricción en este momento está en que los trabajadores exigen que se apliquen las nuevas jornadas, estabilizadas, el 1 de enero de 2026, y la operadora defiende que se tiene que hacer cuando se cierre el convenio en su conjunto, para el que todavía falta pasar a la pantalla de la negociación salarial.

La pasada semana, el jueves, la reunión en el Servicio de Mediación (SAMA) estuvo a punto de concluir con acuerdo, pero finalmente el motivo antes citado provocó que las negociaciones se rompiesen. Hubo un último intento el sábado por la mañana, también en el SAMA, de desbloquear la situación y cancelar la huelga, pero tampoco fue posible.