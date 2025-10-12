Natalia Chueca: "Si Google hace otra inversión en España, tiene clarísimo que será en Zaragoza"

Está a punto de firmarse el convenio con la DGA, Ibercaja y la junta de compensación para comprar suelo para 1.000 viviendas en Arcosur. ¿Supondrá que sean más laxos a la hora de dar permisos tanto a las constructoras como a la propia junta para que urbanice más rápido?

Las juntas de compensación, en general, tienen unos compromisos de desarrollo e inversión, pero no lo acometen hasta que no ven que se van a desarrollar las viviendas, para poder recuperarlo rápido. Por eso, hasta ahora, ha estado mucho tiempo parada, pero no ha sido porque le ayuntamiento haya bloqueado ni paralizado, al contrario. Creo que ahora sí que va a ser un desarrollo rápido, hay grandes propietarios de suelo en Arcosur y este convenio va a facilitarles que puedan construir más rápido, con la ayuda del Gobierno de Aragón y, por supuesto, del ayuntamiento. Vamos a poner todas las facilidades del mundo y, de hecho, prometí y va a salir de forma inminente el proyecto para agilizar las tramitaciones urbanísticas. Por un lado, con la nueva licencia exprés, que va a permitir que el promotor al solicitar la licencia y presentar el proyecto pueda empezar a construir bajo rasante al día siguiente, algo que va a ser un hito en España. Por otro, facilitando que todas las obras se puedan hacer con una declaración responsable, siempre que no haya reparcelación, cambio de uso o el edificio esté protegido.

Este crecimiento de Arcosur va a conllevar una serie de necesidades para el barrio, sobre todo en movilidad. A nivel jurídico, no se permite ampliar la actual línea 1 del tranvía. ¿Ya saben qué alternativas hay? ¿Está descartado al 100% llevar el tranvía, aunque sea con un nuevo contrato?

Descartado no hay nada. Lo que estamos haciendo es el análisis y el estudio de las distintas alternativas, porque tenemos que acompasar que ese crecimiento de los servicios vaya alineado con el crecimiento de la población. Todavía no hay una masa crítica y los gastos operativos serían muy elevados para todos. Tiene que haber soluciones a corto plazo, y luego más definitivas en el medio plazo.

Con el bus, se refiere.

Efectivamente. Las líneas pueden mejorar y crecer en Arcosur respecto al servicio actual, y así lo contempla el nuevo contrato, por lo que eso va a ser inminente.

Al hilo de la movilidad, se han encargado ya los estudios para los paseos María Agustín, Pamplona y Constitución. En su día, se habló de hacer la línea 2 del tranvía por ahí. ¿Trabajan con la idea de que eso no sea una opción o están abiertos a que, si llega una inversión externa del Gobierno central o incluso de la UE se pudiese acometer?

No. Los estudios que me encontré cuando llegué en 2019, que venían de seis años atrás y para los que se habían destinado casi un millón de euros, abrían distintas opciones con distintos ramales. La complejidad es que esa segunda línea dejaba calles y avenidas colapsadas. Había alguna calle a la que incluso no podrían acceder los vecinos a los garajes de su casa, o en condiciones de poca seguridad, porque tendrían que alternarse con las vías. Era inviable, lo que pasa es que nadie lo dijo. Hoy en día hay alternativas de alta capacidad, con prioridad semafórica, mucho más importantes y flexibles. De momento hemos optado por la circular que conecta los barrios del este con el oeste y las dos márgenes, que está teniendo una gran aceptación. Si se necesita más por el crecimiento futuro, esos buses pueden ser de 25 metros, o se puede mejorar la velocidad comercial poniendo prioridad semafórica o un carril exclusivo. Hay soluciones más viables, lo que pasa es que se ha hecho bandera y un tema político de esa segunda línea y por eso nunca se llegó a contar toda la verdad.

Queda un año y medio para la inauguración de La Romareda. ¿Cree que llegarán a tiempo?

Esperemos que sí, yo creo que sí. Estamos hablando de una obra de grandísimo calado, con el derribo hemos visto el vacío que ha dejado y empezamos a ser conscientes de su dimensión. Todo va según el cronograma y estoy contenta.

"Ahora sí va a haber un desarrollo rápido en Arcosur, el convenio va a facilitar que se construya antes" Natalia Chueca — Alcaldesa de Zaragoza

El Real Zaragoza sigue en una situación deportiva mala. ¿Temen que los inversores estén cada vez más nerviosos y opten al final por la espantada? ¿Han hecho ya la aportación de 10 millones para la nueva Romareda?

No, tenemos planificada la aportación de los socios para finales de año. Los resultados deportivos no son una buena noticia, llevamos muchos años sin tener un equipo en Primera y eso es un lastre para una ciudad de 700.000 habitantes, porque parece que seamos una ciudad mucho más pequeña a nivel de relevancia nacional e internacional. Pero ahí sí que el ayuntamiento no puede hacer nada, más que lamentar que no se tengan mejores resultados. Vamos a confiar en que el equipo se concentre y empiece a meter goles, y a partir de ahí estar todos más tranquilos.

Después de todo lo que ha pasado con Ryanair, ¿cree que hay alguna solución posible y viable para que crezcan las rutas de cara al año que viene en el aeropuerto?

Mi postura es que, por mucho que hagamos las instituciones locales afectadas, de poco nos sirve si luego viene una sociedad pública del Gobierno de España como es Aena, que no tiene la sensibilidad suficiente, por mucho que Sánchez sea socialista, de ver que las ciudades de provincia no pueden tener las mismas tasas que Madrid, Barcelona o las capitales turísticas. Esa sensibilidad ayudaría a no perder vuelos. Hay un grupo de trabajo y la intención es intentar mejorar las conexiones en el contexto actual, pero necesitamos que el Gobierno de España no nos ponga impedimentos y tenga algo más de sensibilidad. Que para eso están las empresas públicas, no para ganar dinero, ¿no?

¿Saben ya qué va a pasar con las parcelas de equipamientos del_Portillo, una vez que se ha descartado el Wizink? ¿Y se han planteado quedarse con la vieja estación, que Adif quiere demoler?

Si hoy estamos construyendo el Portillo es porque el PP al llegar al Ayuntamiento de Zaragoza apostó porque se desarrollase. Si no, podría haber pasado otra década más. Está por ver qué hacemos con esa parcela municipal, porque para el WiZink se quedaba un poco pequeña por el aforoy hay que estudiar posibilidades. Respecto a la estación, no hemos hablado con Adif pero podría ser algo a valorar en los próximos consejos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, esta semana en su despacho. / Jaime Galindo

Siempre ha dicho que la próxima prioridad es el parque equipado de La Almozara. ¿Y el túnel carretero?

ZAV aún no nos ha presentado el proyecto del parque, pero entiendo que está trabajando en ello porque ese era el encargo, es la siguiente deuda con la ciudad. Y en una tercera fase estaría el habilitar ese túnel, que nunca había estado en la ecuación y he pedido que se meta en los próximos proyectos de ZAV.

En los últimos meses ha viajado dos veces a China y una a EEUU. ¿Tendremos noticias pronto de que esas visitas fructifican con alguna nueva empresa? Las relaciones con Google, por ejemplo, son muy cercanas, y se habla de que tenga aquí una sede…

Eso es lo que les planteo cuando hablo con ellos. Pronto volveré a ver al vicepresidente, en el Mobile Congress de Barcelona y vamos a volver a insistir. Pero depende de las inversiones globales y de los planes que tienen. Si hay clara una cosa, es que si deciden hacer una inversión o emplazarse en otra ciudad española, además de Madrid o Málaga donde ya están, Zaragoza y es el destino y eso lo tienen clarísimo. Pero no hay nada todavía. En cuanto a China, trajimos algunos frutos de los viajes con la inversión de TDG y Juneyao, con el grupo Carreras, que es un hito porque va a haber muchas sinergias y es un complemento perfecto a la industria local del automóvil, uno de nuestros grandes motores. Y el día de mañana puede que esas baterías que se han fabricado en Zaragoza se incluyan en esos vehículos y tengan una planta de ensamblaje aquí, por lo que hay que ir viendo en los próximos meses y años cuál es la evolución.

¿Se ha cerrado algún acuerdo con alguna gran productora para Giesa?

Es un gran ejemplo de un equipamiento que llevaba 20 años parado. Va a ser un ecosistema de una industria, la audiovisual, que crece. Y vamos a evitar que los jóvenes que quieran dedicarse a ello tengan que irse a Madrid, a Barcelona o a otro lugar. El otro día presentamos Distrito 7 en Iberseries, donde estaban las grandes productoras del país. Despertó interés, porque las dimensiones de los platós son internacionales y no hay muchas más opciones en España.

Queda año y medio para las elecciones y se da por hecho que va a repetir como candidata. ¿Qué quiere aportar si tiene una segunda legislatura?

Todavía no lo tengo tan pensado, porque bastante tengo con hacer lo que dije que haría en esta. Sí que está en mi mente repetir, porque la ciudad está en transformación y creo que en un mandato no da tiempo de hacer todo. Quiero seguir y culminar ese proceso de transformación que hemos empezado.

Por último. Ya acaban las Fiestas del Pilar, ¿espera un nuevo récord?

Vamos a ver si el tiempo aguanta, que es fundamental para que lo que queda sean días de calle, de celebración y de poder disfrutar con amigos y en familia.