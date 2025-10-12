Natalia Chueca: "Vamos a plantear cambiar la fórmula para elegir a los Hijos Predilectos de Zaragoza"

¿Por qué evitó la foto con la Casa Palestina en la entrega del título de Hijo Predilecto?

La cosa empezó ya siendo complicada cuando en un pleno que es de reconocimiento a zaragozanos ejemplares, se propone a la Casa Palestina. Además, al día siguiente de la polémica de la Vuelta ciclista y con un tema que polariza a la sociedad según como se oriente. Nos abstuvimos y lo permitimos, porque podría haberlo bloqueado, pero 24 horas antes salió una información que era un poco delicada. Podría haber convocado un pleno extraordinario y haberlo revocado, pero decidí que, por institucionalidad, el ayuntamiento lo iba a permitir. Aunque preferí que cada grupo, que habían utilizado este acto para hacer nombramientos de carácter político, fuese quien se uniese a su propuesta.

¿Se plantean cambiar la fórmula actual?

Sin duda. Esta fórmula nació en un momento en el que la sociedad no estaba tan polarizada y la política entendía que había que buscar consensos, pero hoy en día está evolucionando de forma más complicada y la fórmula quizá ya no es la más adecuada. Se trata de encontrar una fórmula con la cual todos los partidos podamos buscar lo que nos une y no lo que nos divide. Le daremos una vuelta cuando pasen las Fiestas del Pilar.

¿No cree que iniciar las fiestas con la actuación del padre Guilherme, un acto de Zaragoza por la vida, también polariza?

No lo veo así. Teníamos un acuerdo, dentro de los pactos para el último presupuesto con Vox, para hacer un evento de Zaragoza por la vida, sin definir. El padre Guilherme mueve masas, con un discurso actual y bueno, y una música también actual y respetuosa con todo el mundo, porque no hace daño a nadie. Nos pareció que era una forma de enriquecer las fiestas y poder alargarlas un día más y dar cabida a quien le guste la música electrónica. Luego, se ha querido llevar a otros escenarios con los que él mismo no estaba para nada de acuerdo, porque este señor es sacerdote y músico y no ha querido mostrar ninguna afiliación con ningún partido político.

Ahora están de nuevo negociando los presupuestos con Vox. En el contexto nacional y autonómico actual, ¿temen que Vox sea más exigente que en los dos años anteriores?

Veremos. De momento, la predisposición es buena. La política nacional y autonómica nos puede influir, aunque el año pasado hubo presupuestos en el ayuntamiento y no los hubo en la comunidad autónoma. Obviamente, nosotros también tenemos nuestras líneas rojas. Tenemos que ser capaces de ver si podemos llegar a puntos de encuentro. Siempre digo que la política municipal es más de gestión, y tenemos que centrarnos en que este momento de crecimiento no se paralice por falta de presupuestos. Hasta ahora, Vox siempre ha sido responsable y creo que podremos ser capaces de llegar a un acuerdo.

¿Cree que un adelanto electoral en la comunidad podría influir a la hora de llegar a ese acuerdo?

Puede ser, claro que sí. Mi obligación es seguir trabajando para hacer los presupuestos lo antes posible. Veremos por el camino si a Vox le permiten que lleguen a buen puerto o no. Nuestra predisposición va a estar, pero también marcando nuestro espacio y nuestras líneas rojas.

¿Cuáles son esas líneas rojas? Este año han desaparecido los puntos violeta, que fue una exigencia de Vox.

Las que me permita el programa electoral y el ideario del PP. Para nosotros, que en lugar de tener unos puntos de información que se llamen puntos violeta, podamos tener puntos seguros donde, además de informar a las mujeres ante cualquier problema de seguridad con cualquier ataque sexual, pueda haber también otro tipo de informaciones, me parece que no resta, sino que suma y amplía. Eliminarlos por completo, que era el punto de partida, fue una línea roja y nos negamos, y llegamos a una solución que creo que mejora lo que teníamos inicialmente, quitándole el color violeta con el que se ha hecho bandera. Vamos a intentar que donde nos afecte sea en la simbología, pero no en el fondo.

¿Se ha sentido incómoda al pactar alguna medida con Vox?

(Piensa) No. Lo dije en mi investidura, quiero gobernar para todos los zaragozanos e intento que así sea todos los días, a pesar de que a veces sea complicado porque te intentan llevar a un lado y a otro. Igual alguna cuestión no la hubiésemos hecho motu proprio, pero nada ha sido comparable a lo que ha tenido que hacer Pedro Sánchez para seguir manteniéndose estos dos años. No hemos tenido que cambiar las leyes ni blanquear a ETA. No hubiese pasado yo por eso.

Ha pasado septiembre y los pliegos del bus aún no se han publicado.

Se han demorado, primero, porque se ha trabajado con todas las juntas de distrito. Después, hubo una negociación del convenio colectivo que se hubiese quedado fuera y, por tanto, hubiese sido un problema importante para el futuro del pliego, por lo que solicitamos un aplazamiento al juez. De momento, no nos ha dicho nada sobre esta cuestión, que ha requerido otra vez una actualización de la parte técnica y económica. Hay que tener en cuenta que es el contrato más importante del ayuntamiento para los próximos 10 años, más de 1.100 millones de euros.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante la entrevista. / Jaime Galindo

Ya ha empezado la huelga del tranvía. ¿Qué valoración hacen desde el ayuntamiento al respecto?

Lamentamos que no se haya conseguido llegar a un acuerdo que hubiera evitado los paros. Me hubiera gustado que hubiese más sensibilidad entre ambas partes y que hubiesen sido más receptivas. El área de Movilidad ha fijado unos servicios mínimos con los que esperamos paliar las afecciones. De cualquier modo, existe un dispositivo de autobuses muy potente y todos los taxis trabajarán para que el transporte esté garantizado.

El otro día le pidieron una reunión desde el colectivo SOS Zonas Jóvenes, ¿les ha respondido?

No tengo constancia, es posible que esté tramitándose todavía la petición. Creo que este asunto está complicándose más de lo que debería, cuando la realidad es que de las 27 se han cerrado siete y mantenemos 20 abiertas. El resto tienen otros centros nuevos donde se va a dar servicio a todos los jóvenes, con una mayor dotación y un mayor espacio, como son La Azucarera y El Túnel, que tenían muy pocos usos. La concejala lo ha explicado muchas veces, es un conflicto laboral de aquellos trabajadores que ahora tienen que reubicarse con sus empresas. Se está utilizando como bandera y escudo a los jóvenes. No es una cuestión de que me reúna o no. Por supuesto, me reúno con todo el mundo, escucho y estoy todo el día en la calle. La cuestión es que no sé si escucharles y reunirnos otra vez va a cambiar la decisión. Vamos a seguir atendiéndoles y vamos a seguir reforzando la programación, haciéndola más adecuada a las demandas del siglo XXI, no con un programa que venía heredado desde los 80. A veces hay mucha resistencia al cambio.

¿Y para mejorar un servicio la mejor opción es cerrarlo?

No se ha cerrado, se ha cambiado el modelo. No se cierra, se amplía. La Azucarera no prestaba servicio a los jóvenes ni tenía la programación que tiene ahora, por la que ya han pasado más de 8.000 en estos últimos meses. Obviamente, los recursos son limitados y hay una decisión de ir a un modelo de centros más grandes donde se ofrezca una mayor propuesta lúdica, educativa y de socialización. El modelo anterior lo usaba menos de un 10% de la población joven y hay mucho margen de mejora.

¿Tienen ya definida esa propuesta más moderada para la venta de suelos en Vía Hispanidad?

Lo importante es el modelo y el para qué, porque yo no tengo ninguna obsesión con esos suelos. Queremos hacer muchos proyectos en la ciudad, que parece que todo el dinero se va para La Romareda, pero estamos con el Huerva, con Giesa, con la reforma de calles como el Coso o avenida Valencia… Todo eso requiere recursos y no quiero subir los impuestos. También podríamos endeudarnos, pero entonces tendríamos un coste financiero importante como en el pasado hacía el PSOE, y por eso nos encontramos la ciudad más endeudada de España que hemos pagado en decenas y centenas de millones de euros a los bancos en intereses. Tenemos un patrimonio de suelo en la ciudad de Zaragoza y hay una necesidad de construir más viviendas para el crecimiento que viene y que, además, va a evitar que suban los precios. Hemos analizado cuáles podrían ser más rentables y el de Vía Hispanidad va a tener un gran valor en el mercado. Pero hay unos pocos vecinos a los que se les va a modificar ligeramente el entorno, por eso han alegado y se han puesto en contra. Vamos a intentar llegar a un acuerdo y si hay alguna cuestión que se pueda se modificará.

¿Se podrá hacer este año?

Este año seguro que no, pero da igual, porque los proyectos que tenemos son a medio plazo y hemos encontrado otros suelos interesantes, como Alumalsa o Montecanal, para compensar ese ingreso que no vamos a tener ahora con Vía Hispanidad en el corto plazo.

¿Han pensado en alguno más?

Seguramente tendremos que pensar en más suelos, sí. Y también habrá que pensar en que es posible que nos tengamos que endeudar. Se trata de utilizar el dinero público de la forma más eficiente posible. Lo que no puede ser es que estemos en máximos históricos de inversión y que no nos cueste dinero. Eso no existe.

¿Qué suelos serían?

No lo sé, ahora mismo no tenemos ninguno más en cartera. La ciudad está creciendo por Arcosur y todavía quedan desarrollos dentro del plan urbanístico actual que nos va a permitir ese crecimiento rápido.

¿Cuántas viviendas les pide Instalaza para salir de Tenerías?

Estamos negociando todavía el convenio, aun no está cerrado. Creo que llegaremos pronto a algún acuerdo, pero esa cifra no está cerrada. Cada uno vela por su interés y yo tengo que velar por el de todos los zaragozanos, por lo que no tengo prisa. Lo importante es llegar a buen término.