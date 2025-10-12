La plaza del Pilar, el salón vivo de Zaragoza

La Plaza del Pilar no es solo el corazón de Zaragoza: es un espacio que trasciende lo religioso y que representa lo que somos como ciudad. Es espiritual, sí, pero también cultural, histórico, turístico y social. Es el gran salón de Zaragoza, el lugar donde confluyen tradiciones, celebraciones y emociones compartidas, abiertas a todos, creyentes y no creyentes.

Desde los orígenes del pequeño templo de Santa María, hasta las transformaciones urbanísticas más recientes, la plaza del Pilar ha sido siempre escenario privilegiado de nuestra historia. Pocas ciudades en el mundo pueden presumir de algo tan singular: la plaza más grande de Europa con dos catedrales en activo, la Seo y el Pilar, bajo un mismo cabildo. Una excepcionalidad que nos convierte en únicos.

Siempre he tenido claro que la Plaza del Pilar debía ser un lugar donde siempre pasaran cosas. Por eso me presenté a las elecciones con el programa “Plaza más viva”. Y ese sigue siendo nuestro objetivo: que la plaza sea escenario de grandes celebraciones religiosas y también de actos cívicos, deportivos y culturales. La Ofrenda de Flores y de Frutos, el Pregón, las visitas ilustres, los grandes eventos musicales como Monumental Tour o deportivos… todo ello proyecta la mejor imagen de Zaragoza dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma.

Hemos dado pasos firmes para reforzar esa visión en los últimos años. La eliminación del cubo de Turismo ha permitido ganar continuidad y recuperar la perspectiva monumental de la plaza.

Y ahora miramos al futuro, con el objetivo de poner en valor este espacio de cara al Bimilenario de la Venida de la Virgen, que el Arzobispado ha comenzado a preparar. Un acontecimiento que convoca a todos, con independencia de la fe, porque pone de relieve nuestra historia común y el papel central que tiene Zaragoza en el mapa espiritual y cultural de Occidente, como centro de peregrinación mariano.

Zaragoza posee una peculiaridad única: aquí, hace casi 2000 años, se apareció la Virgen del Pilar. Y, sin embargo, nunca se ha querido o sabido poner en valor de forma suficiente este hecho extraordinario que cada año congrega a millones de peregrinos. Otras ciudades europeas habrían convertido desde hace tiempo un acontecimiento así en motor de desarrollo cultural, religioso y turístico. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de hacerlo de cara a 2040, cuando se cumplan dos milenios de ese acontecimiento fundacional.

Cada año, más de 5 millones de personas visitan el Pilar, lo que lo convierte en el templo mariano más visitado de España. Pero más allá de lo religioso, su valor como motor turístico, cultural y, en consecuencia, económico para la ciudad es inmenso. Siguiendo el modelo de la ciudad compacta que es Zaragoza, la Plaza del Pilar es punto de encuentro de todos los zaragozanos y aragoneses, el lugar donde celebramos juntos lo que somos y proyectamos al mundo la mejor versión de nuestra ciudad.

Con la expansión de la ciudad hacia el norte y la consolidación de los distritos Actur y El Rabal, la basílica quedó enmarcada. Centrada. Y es hoy epicentro de una urbe cosmopolita, rica en patrimonio, que conjuga modernidad y tradición.

La Plaza del Pilar ha sido testigo de nuestra historia y seguirá siendo protagonista de nuestro futuro gracias a otro genio, Francisco de Goya, que se formó y vivió en nuestras calles. Con la celebración del Bicentenario de Goya y el nuevo espacio del que dispondrá en la plaza del Pilar, se consolidará un nuevo punto de atracción a una plaza que late con más fuerza que nunca. Viva, abierta a todos y dinámica, siempre en movimiento.

Porque una plaza llena de vida es la mejor imagen de una ciudad orgullosa de sí misma, de sus raíces y del futuro prometedor que tenemos por delante.