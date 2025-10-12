Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tranvía de Zaragoza ya está en huelga: primeras afecciones a las Fiestas del Pilar

Los primeros paros durarán todo el día del Pilar, afectando esta madrugada al Espacio Zity y por la mañana a la ofrenda floral

Un tranvía de Zaragoza, lleno en unas Fiestas del Pilar pasadas.

Un tranvía de Zaragoza, lleno en unas Fiestas del Pilar pasadas. / EL PERIÓDICO

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

Ha faltado poco, pero Zaragoza no se ha librado de la huelga en el transporte público durante las Fiestas del Pilar. Aunque, esta vez, no ha sido la del bus urbano, que se canceló tras el acuerdo alcanzado por Avanza y los sindicatos el mes pasado, sino en el tranvía. Los trabajadores han comenzado los paros a las 00.00 horas, provocando las primeras afecciones en el traslado de los jóvenes al Espacio Zity de Valdespartera. Con todo, los elevadísimos servicios mínimos aprobados por el Ayuntamiento de Zaragoza, para este domingo del 80%, minimizarán el impacto.

