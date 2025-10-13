La joven avenida que 'enlaza' varios barrios de Zaragoza y donde brotan las viviendas

La carretera Nacional II conectaba Madrid con Francia por Barcelona. Un recorrido que tenía parada en Zaragoza, siendo el punto de entrada a la ciudad por el sur y de la salida de la misma para quienes quisieran desplazarse en su vehículo hasta la capital española. Pero esa N-II, como le ha sucedido a otras varias antiguas carreteras en Zaragoza, dejó de tener sentido con la expansión urbanística de la capital aragonesa y, al calor de los nuevos desarrollos, fue integrándose como una vía urbana más. El último tramo en hacerlo fue el que hoy ocupa la avenida Manuel Rodríguez Ayuso, bautizada así hace una década en honor al ingeniero agrónomo que presidió la granja-escuela, predecesora del CITA.

Esta avenida es, de facto, una de las más largas de la ciudad, con unos 4,5 kilómetros de distancia. Empieza (o acaba, según cómo se mire) en la rotonda de Los Enlaces, donde se conecta con la Ronda Hispanidad y la avenida Madrid. Pero la calzada, desde que fue renombrada en 2015, ha experimentado una serie de cambios que además explican su carácter urbanístico, con intervenciones para adaptarla a las necesidades de cada momento.

La última, la inauguración de la turbo rotonda de Arcosur, primera parada de la avenida para quienes, en lugar de salir, entren a Zaragoza. Las obras en dicha glorieta han servido para darle una nueva entrada al emergente barrio zaragozano, que quedará conectado en 2027 con Plaza y que terminará de vertebrarse, acabando en esa turbo rotonda, cuando se prolongue la avenida Casablanca. Y es que las promociones de viviendas tienen mucho que ver en la evolución de Rodríguez Ayuso. Los nuevos bloques de Arcosur norte hacían de imperiosa necesidad su conexión con ella, como en unos años sucederá con la citada avenida Casablanca.

En ese sentido, el mercado inmobiliario ha vuelto a ser protagonista en el entorno de esta estratégica arteria esta pasada semana. ¿El motivo? El inicio del recorrido de un expediente que recalificará los suelos de la antigua Casa y Confort (ahora hay un outlet deportivo, cerca del Corredor Verde) para levantar 84 nuevos pisos, en su mayoría libres. No se trata de la primera operación de estas características en la zona, donde los suelos de uso productivo e industrial se han ido transformando a demanda de los propios propietarios, que han apreciado como las promociones afloraban como setas en las calles aledañas, como Biel, y en un punto de la avenida Rodríguez Ayuso que separa dos barrios obreros, Valdefierro y el Oliver.

Vista aérea de la antigua carretera de Madrid, hoy avenida Rodríguez Ayuso, con un incipiente barrio de Valdefierro de fondo, en 1966. / G. A. Z. A.

Una coyuntura que ha ayudado a que el código postal de la avenida, el 50012, sea el que mayor renta media tiene de la ciudad, con un crecimiento de más del 34% en la última década. En ello influye, claro, que las urbanizaciones de Montecanal se incluyan entre sus lindes, pero estas nuevas promociones en el vértice de Valdefierro, con pisos a estrenar en venta desde los 300.000 euros, también han contribuido a ello. Los próximos años, además, prometen seguir incrementando la importancia de esta avenida en el sur zaragozano, también en el entorno del antiguo reformatorio del Buen Pastor, donde habrá nuevos pisos y una residencia.

Y, sobre todo, con el estreno de ese nuevo acceso a Plaza en 2027, que redirigirá buena parte del tráfico hacia la recién estrenada turbo rotonda (la primera de la ciudad), enclave estratégico que, según los técnicos, absorberá hasta 20.000 vehículos diarios. Miles de personas que, si recorren Rodríguez Ayuso de principio a fin, irán dejando a sus dos lados las distintas realidades que conviven en Zaragoza, desde el incipiente Arcosur y el consolidado Rosales del Canal hasta los populosos barrios del Oliver, Valdefierro y, ya en su última (o primera) parte, Delicias.