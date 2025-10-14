De 62.000 euros a 1: se subasta en Zaragoza un antiguo coche de la Ertzaintza

Comprarse un coche está más caro que nunca. Los precios de los vehículos nuevos no paran de crecer en los últimos años y cada vez más personas buscan una alternativa más barata para convertirse en propietario de un turismo. Esta alta demanda ha provocado que los coches de segunda mano también hayan subido su precio y la diferencia entre uno nuevo y uno usado no sea tan alta como muchos compradores esperaban.

Las subastas se han convertido en una solución para las personas que busquen un vehículo usado a un precio muy bajo. En este tipo de pujas se pueden encontrar desde vehículos incautados al narcotráfico hasta antiguos coches de la Policía Nacional o la Guardia Civil. La empresa Euroauctions, con sede en Zaragoza, tiene activa una subasta en la que cualquier persona podrá pujar por un vehículo de 2018 por un solo euro con un pasado muy peculiar.

Ficha técnica del coche

Se trata de un Seat León Xperience que ha llegado hace poco al poder de la conocida casa de subastas. Tiene capacidad para cinco personas, sensores de aparcamiento, control crucero, potencia de 150CV y también es automático. Actualmente, después de unos días en el lote, para poder adquirir el vehículo de color blanco, aunque con un extraño detalle azul oscuro en la parte delantera, hay que pujar por encima de los 325 euros.

La parte delantera del vehículo es la que delata un poco su historia. Tal como ha confirmado Eldiario.es, este Seat León Xperience del año 2018 era un coche patrulla de la Ertzaintza en Vitoria. Este coche formaba parte de un lote de 150 que comenzaron a circular por las calles del País Vasco hace ya siete años y que se compraron por un modelo de renting. En total, según el diario vasco, los 300 coches patrullas tuvieron un presupuesto de 18,6 millones de euros con una duración aproximada de cinco años.

Por lo tanto, este coche actualmente en subasta, que ha perdido todos sus indicativos policiales como la sirena, la radio o incluso su característico color azul oscuro con los símbolos de la policía, costó unos 62.000 euros aproximadamente al ejecutivo vasco hace unos años. Unos vehículos que siempre han estado en el ojo del huracán por un posible caso de corrupción.

Después de unos años circulando por las calles del País Vasco, se ha decidido retirarlos de las calles para comprar en 2025 otros vehículos que los sustituyan. Tal como explica ElDiario.es, se han comprado otros 300 nuevos coches patrullas (BMW X1) que han costado aproximadamente 70.000 euros la unidad.

La subasta la gestiona Euro Auctions, con sede principal en el Reino Unido (en Irlanda del Norte, concretamente) pero que dispone de delegaciones en Europa, Oriente Medio, Oceanía y Estados Unidos. Explican que trabajan con empresas que gestionan grandes flotas y que es ordinario que subasten vehículos de continuo. Admiten, eso sí, que “no es habitual” disponer en el catálogo de un coche policial pero “de vez en cuando” sí aparece alguno.