Qué comprar en Anekke, la nueva tienda que va a abrir sus puertas en la calle Alfonso

La firma española Anekke celebra su décimo aniversario abriendo su primera tienda en Zaragoza, en concreto, en la céntrica calle Alfonso I. La marca alicantina de accesorios y moda abrirá sus puertas en una de las arterias comerciales más transitadas de la ciudad, compartiendo con Anekke valores como la historia, la cultura o la creatividad.

Desde su creación en Alicante en 2015, ha enamorado a mujeres de más de 60 países con sus bolsos, mochilas y complementos ilustrados, que cuentan historias inspiradas en la feminidad, los viajes y la sensibilidad. Anekke va a abrir sus puertas en el antiguo local que ocupaba hasta hace unos meses la tienda Clarks en la esquina entre la calle Alfonso y la calle Torrenueva enfrente de la plaza Sas.

Interior de la nueva tienda de Anekke / 5

Cada colección de Anekke se inspira en un personaje femenino que viaja por el mundo, dando lugar a accesorios que cuentan historias y despiertan emociones. Sus productos destacan por el cuidado del más mínimo detalle y la apuesta por diseños ilustrados muy trabajados y personales. Este año, coincidiendo con su décimo aniversario, la firma rinde tributo a Coco Chanel, inspirando su colección en París.

"Prepárate para enamorarte"

La nueva tienda se convertirá en un espacio donde descubrir las colecciones más recientes de la marca, vivir su universo creativo y conectar con su filosofía: soñar, sentir y creer en la belleza de lo cotidiano.

El escaparate ya anuncia la próxima apertura con el mensaje “Zaragoza, prepárate para enamorarte. Coming Soon”, despertando la expectación entre viandantes y visitantes.