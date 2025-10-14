La resaca de las Fiestas del Pilar en Zaragoza: hasta cuándo estarán abiertas las ferias, la Oktoberfest o el Circo

Las Fiestas del Pilar se despidieron anoche con la tradicional traca de fuegos artificiales que pusieron punto final a más de diez días de eventos para todos los públicos. Zaragoza se ha volcado un año más en los Pilares con asistencia multitudinaria a eventos como la Ofrenda de Flores, los conciertos de la plaza del Pilar, las Food Trucks o los shows musicales en Espacio Zity.

Hay zaragozanos que han huido de la ciudad durante los últimos días debido al gran alboroto del centro o Valdespartera aprovechando el puente del Pilar que en Aragón se pasó el festivo del domingo 12 de octubre al lunes. Esta gente que ya ha vuelto a la rutina podrá también vivirdurante esta semana la misma experiencia de los Pilares en algunas zonas de la ciudad como Valdespartera, aunque con mucha menos gente que durante los últimos diez días.

Las ferias

Como es habitual, hay actividades que no se contentan con las Fiestas del Pilar y deciden permanecer unos días más en Zaragoza. El caso más conocido es sin ninguna duda las ferias de Valdespartera, que estarán abiertas hasta el domingo 19 de octubre.

Todo el mundo podrá acudir hasta el recinto para montarse en alguna atracción o ganar algún peluche jugando en la tómbola. Además, según la información oficial, el domingo 19 será el día del niño con todas las atracciones al 50%. Durante esta semana también se celebrará el tradicional día sin ruido el próximo jueves de 17 a 20 horas y habrá unos fuegos artificiales el sábado a las 22.00 horas. Cabe recordar que todos los días se ha celebrado en las ferias el espectáculo de luz y sonido en la puerta de 20.30 a 23 horas.

Las ferias, una parada obligatoria en las Fiestas del Pilar / Jaime Galindo. / EPA

Oktoberfest y circo

Sin salir de Valdespartera todavía podrás disfrutar de la Oktoberfest, una fiesta de la cerveza que lo ha vuelto a reventar durante las Fiestas del Pilar agotando las entradas minutos después de ponerse a la venta. El recinto especializado en la gastronomía bávara también abre hasta el domingo 19 con entrada libre a diario y descuentos del 20-25% en todos los productos a excepción de viernes, sábado y domingo. Será el último día cuando los comensales puedan pedir comida a mitad de precio y tendrán un descuento de 20% en jarras de cerveza.

FIESTAS DEL PILAR V2025, OKTOBERFEST FIESTA DE LA CERVEZA EN EL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA / Jaime Galindo

Toda la actividad postpilares se queda en el barrio de Valdespartera porque el II Festival Internacional de Circo seguirá hasta el domingo 26 de octubre mientras que los sustos del Circo del Miedo se darán hasta el viernes 23 de octubre. El resto de eventos principales del Pilar como las Food Trucks del parque San Pablo o Estación del Norte ya han comenzado a desinstalarse tras acabar su programa este lunes.