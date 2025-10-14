El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: "Buena música y buenos cócteles"

Zaragoza se ha convertido en un referente para el turismo gastronómico en los últimos años con El Tubo como destino predilecto para turistas y zaragozanos. Las estrechas calles del centro de la capital aragonesa se han convertido en un auténtico templo del tapeo donde puedes vivir un ambiente único cada fin de semana. Los trabajadores de bares y restaurantes no paran de servir tapas y raciones a grupos de familiares y amigos que se reúnen en los pequeños locales o a las puertas del establecimiento.

Hay bares de El Tubo que llevan ahí llenando los estómagos de los comensales durante toda la vida. Por ejemplo, Casa Lac es el bar con la licencia de restaurante más antigua de España que acaba de celebrar su 200 aniversario o Bodegas Almau que abrió sus puertas en 1870. Otros clásicos de la zona son Vinos Nicolás o Doña Casta junto a Casa Pascualillo, que reabrió sus puertas hace tan solo un año bajo el nombre de Casa Pascualillo by la Senda.

El centro de la capital aragonesa se ha pasado también al mundo de la noche y el tardeo. Los zaragozanos han cambiado sus hábitos a la hora de salir de fiesta y cada vez son más los bares que se han sumado a esta moda que se ha asentado en los últimos tiempos. El último en mezclar la gastronomía con el ocio nocturno es Casa Pascualillo tal como ha anunciado la gestión en su nueva cuenta en redes sociales.

Tres plantas diferenciadas

El mítico restaurante del centro de Zaragoza cuenta desde hace pocas semanas con tres zonas diferenciadas para acoger todavía más clientes de los habituales. Casa Pascualillo By La Senda tiene una planta para acoger a los comensales que buscan el tradicional tapeo, otra zona especializada en restaurante con mesas para poder comer de carta en un ambiente más reposado y una última de pub, novedad de la gerencia para intentar llegar a un público más amplio.

La nueva zona de ocio nocturno de Casa Pascualillo va a estar abierta de 23.00 a 2.00 horas de jueves a domingo en la calle Libertad 5. "Buena música, buenas copas y cócteles e incluso una pequeña zona VIP con dos sofás para reuniones más privadas", comenta el encargado de redes sociales en un vídeo que cada vez ha llegado más a los zaragozanos.